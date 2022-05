Come ben sappiamo, è inevitabile che un adattamento anime non possa coprire tutto dal materiale originale e che ci saranno sicuramente molte parti mancanti. A questo proposito la mangaka Aya Kanno, autrice del manga Requiem of the Rose King (Bara-Ō no Sōretsu) in corso di pubblicazione in Italia dalla casa editrice Star Comics, ha commentato sui tagli dell’anime che ha fatto il suo debutto il 9 gennaio 2022. L’autrice consiglia agli spettatori di dare un’occhiata anche al manga, proprio perché l’anime ha eliminato moltissime e interessanti scene.

I commenti Aya Kanno sui tagli dell’anime

L’anime Requiem of the Rose King è l’adattamento dell’omonimo manga scritto e illustrato da Aya Kanno, serializzato sulla rivista Monthly Princess di Akita Shoten dall’ottobre 2013. I singoli capitoli sono stati poi raccolti in 14 volumi tankōbon. In Italia la serie è in corso di pubblicazione per Star Comics.

La serie è ispirata al dramma shakespeariano di Riccardo III che segue le avventure del personaggio di Riccardo III durante il tumultuoso periodo della Guerra delle Rose (1455–1487) nella storia inglese.

Questa la sinossi:

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York… La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy!

Sin dalla nascita, la vita del nobile Richard sembra segnata da una maledizione. Il suo corpo notoriamente “deforme” è custode di un inquietante segreto, e un destino di odio e di crudeltà incombe sul suo incerto futuro…

A proposito dell’adattamento sul suo account Twitter Aya Kanno ha scritto:

“Ci sono molti eventi che l’anime ha dovuto tagliare per mancanza di tempo, quindi se state guardando l’anime Rose King, date un’occhiata anche il manga. La storia ha ancora più battaglie, scene sexy, decapitazioni e sangue.”

Ha anche twittato che il motivo per cui ha scritto questi commenti è che l’anime, ancora in corso, avrà ancora più tagli, anche se ha sottolineato che comprende i vincoli di lunghezza e di tempo e non serba rancore al riguardo.

Vi ricordiamo che in questo momento l'anime è giunto alla sua seconda parte e a questo nostro articolo potete guardare il trailer.