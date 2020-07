Revelations: CW annuncia la serie basata sul racconto di King

Stephen King, autore che non ha certo bisogno di introduzioni, continua a dominare il panorama della cultura pop, specialmente sul fronte televisivo con la messa in produzione della serie Revelations annunciata Martedì dalla CW. Il titolo della serie è ancora provvisorio. La serie sarà basata sul racconto “Le rivelazioni di Becka Paulson” di Stephen King, pubblicato nel 1984, e sarà sceneggiata dallo scrittore Maisie Culver ( Last Man Standing, Breaking In, Men At Work), Katie Lovejoy (Dead Inside, Miranda’s Rights) e prodotta da Warner Bros. TV.

La trama vedrà una ingenua Becka Paulson, che nella serie ricorderà molto il personaggio di Pollyanna, reclutata da un Gesù decisamente sopra le righe come sua prescelta per fermare l’apocalisse. Per salvare il mondo, Becka dovrà dimostrare che il nostro pianeta profondamente arretrato, la Terra, è degno di redenzione, a cominciare dalla bizzarra cittadina del Midwest in cui vive. Originariamente divulgato come racconto breve sulla rivista Rolling Stone e in seguito ripubblicato in “I Shudder at Your Touch”, raccolta di racconti pubblicata nel 1991, “Le rivelazioni di Becka Paulson” era accompagnato da una semplice sinossi:

“ Becka Paulson sta ricevendo messaggi sotto forma di rivelazioni da una foto in 3D di Gesù, posta in cima alla sua televisione, che le raccontano dell’infedeltà di suo marito Joe”

Nel 1997 il racconto è stato adattato per creare un episodio del revival di “The Outer Limits”, arrivata in Italia con il titolo “Oltre i limiti” ed andata in onda dal 1995 al 2000. La produzione vedeva Catherine O’Hara nel ruolo di Becka Paulson, John Diehl nel ruolo del marito Joe, Bill Dow come Dock Fink, Marilyn Norry nei panni di Flo, Steven Weber come 8 10 Man, Barry Mickelson come Doctor, Jon Chardiet nei panni di Moss e Preston Maybank nel ruolo di Hank. In questo primo adattamento televisivo però la sparachiodi era stata sostituita da una pistola e Gesù era stato rappresentato da un’entità più astratta e meno “controversa”. Il personaggio di Becka Paulson comparve anche in un’altra opera di King, “The Tommyknockers” del 1987, edito in italia con il nome “Le creature del buio”, in cui Becka riceve i propri poteri da un’astronave aliena che si è schiantata nel deserto del Maine.