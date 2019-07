Rick and Morty: “la quarta stagione sta arrivando, mentre lavoriamo alla quinta riguardate la terza!”

Gli autori di Rick and Morty confermano che la quarta stagione della serie sta arrivando, ma per allora sarà meglio vi prepariate riguardando la terza.

Se leggendo il titolo della notizia pensiate si tratti di una battuta degli autori di Rick and Morty, i brillanti Dan Harmon e Justin Roiland (e come darvi torto), è tutto vero: la quarta stagione arriverà in TV tra pochissimo tempo, i due sono già al lavoro sulla quinta, ma per cogliere tutti i rimandi nella storia, sarà indispensabile per allora aver rivisto la terza.

La notizia arriva dal San Diego Comic-Con, dove gli autori hanno presenziato mostrando un breve first look della quarta stagione con protagonisti Jerry ed un nuovo personaggio, Glootie. “Non ve lo meritate un trailer della quarta stagione” incalza Roiland, “Beccatevi ‘sto sneak peek!”, facendo scoppiare il pubblico in sala in una scrosciante risata, mentre Harmon specifica: “Il trailer non è ancora pronto… o magari è pronto, ma vogliamo conservarlo per un’altra occasione”, lasciando intendere che il New York Comic-Con di ottobre sembri la data ideale per presentare i nuovi episodi in arrivo su Adult Swim nel mese successivo, a novembre.

Gli autori si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto sulla quarta stagione, e perfettamente consapevoli dell’eccessivo tempo trascorso tra il rilascio di una stagione e l’altra, cosa che non intendono più ripetere: “Ci sono stati un po’ d’intoppi lungo il percorso… i cambiamenti interni a Warner Media hanno influito sui ritardi: non sapevamo neanche quanti episodi avremmo avuto a disposizione per raccontare la nostra storia, o se avremmo avuto un’altra stagione per poterla continuare” commenta Harmon, “Ma un po’ è anche colpa nostra, siamo dei disorganizzati cronici. Per questo abbiamo già cominciato a scrivere la quinta stagione mentre stiamo finendo di sistemare le ultime cose della quarta, porci delle scadenze e darci degli obiettivi, ci impone una certa regolarità da rispettare per la produzione.”

In attesa della quarta stagione, sarà indispensabile riguardare la terza. Stando agli autori, avere avuto un rinnovo così esteso (dello show sono state ordinate più di 70 nuove puntate) con così largo anticipo, permette di pianificare una lunga trama orizzontale cementata nel corso delle varie avventure che Rick e Morty vivono di episodio in episodio: “La narrazione si farà più molto più coesa e serializzata, senza rivelarvi troppo vi consigliamo di riguardare per bene la terza stagione e di approcciarvi alla quarta guardando gli episodi nel giusto ordine.”

La quarta stagione di Rick and Morty comincerà negli Stati Uniti il 4 novembre su Adult Swim.