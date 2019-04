Ride: in una clip in esclusiva della edizione Blu-ray scopriamo il fumetto tratto dl film!

In occasione dell'uscita in DVD e Blu-ray di Ride, il film diretto da Jacopo Rondinelli e girato interamente con telecamere Go Pro, vi proponiamo il video in esclusiva del "making of" del fumetto-prequel dedicato allo stesso universo narrativo.

Il video in esclusiva che vi proponiamo oggi riguarda il “making of” di Ride – Level 0, il fumetto che fa da prequel al film Ride, diretto nel 2018 da Jacopo Rondinelli, ora in procinto di sbarcare in cofanetto DVD e Blu-ray (prenotabile a questo link), a partire dal prossimo 4 aprile.

Il principale motivo di interesse dell’originale progetto sta nel fatto di essere stato girato interamente utilizzando telecamere Go Pro (fino a 20 in simultanea per riprendere la stessa scena da più angolazioni), ma anche nella natura cross-mediale del progetto. Oltre al film infatti è stato realizzato anche un libro, un gioco da tavolo e, ora, anche un fumetto, tutti complementari nella narrazione di una trama più vasta.

Quest’ultimo sarà distribuito in abbinamento alla Gazzetta dello Sport e disponibile con sei diverse copertine da collezione, lo stesso giorno in cui il film sarà disponibile nel cofanetto. Quest’ultimo tra l’altro sarà in edizione limitata, con un booklet, due card speciali e un buono per il gioco in scatola.

Disegnato da Andrea Broccardo, impegnato anche con Marvel e su alcuni progetti legati a Star Wars, e con testi di Fabio Guaglione, già alla regia del film, e Adriano barone, Level 0 è caratterizzato dalla scelta di inquadrature inusuali ed esasperate, particolarmente cinetiche e con prospettive vertiginose, nell’intento di restituire il senso di movimento e il punto di vista tipico di una Go Pro. Molto belli anche i colori di Claudia Palescandolo.