Sabato 9 aprile dalle 17.00 alle 19.00 torna Ringside, lo spazio mensile completamente dedicato al mondo del wrestling del canale Twitch di Cultura Pop con Domenico Bottalico e Luca Carbonaro. Ospiti Triple P e Big Bald LG.

Ringside Episodio 6

Ringside Episodio 6: WrestleMania 38, una nuova era in WWE?

In Ringside Episodio 6 commenteremo insieme i risultati e i match di WrestleMania 38 svoltasi come oramai consuetudine in due serate (sabato 2 e domenica 3 aprile). Parleremo ovviamente dei ritorni di Cody Rhodes e Stone Cold Steve Austin ma anche dell’introduzione nella Hall of Fame di The Undertaker. Ma è stata davvero la“The Most Stupendous WrestleMania of all time”? La WWE è davvero riuscita a tornare ai livelli di qualche anno fa? Tasteremo il polso alla federazione di Stamford cercando come sempre di prevedere scenari e sviluppi futuri : chi sarà il prossimo avversario di Roman Reigns? Quale sarà il futuro della nuova stable capeggiata da Edge e Adam Priest?

Ringside, il format di Cultura Pop dedicato al wrestling

Ringside è il nuovo format Twitch di Cultura Pop dedicato al mondo del wrestling. Si parlerà in maniera rilassata ma consapevole di questo variopinto ed eterogeneo mondo strettamente connesso ed entrato giocoforza nell’immaginario collettivo. Ospiti del settore ma anche semplici, e a volte insospettabili, appassionati si alterneranno nei vari appuntamenti mensili per parlare dell’attualità del mondo del wrestling a 360° ma anche dei suoi aspetti più tecnici e delle grandi icone di questo sport.

