Ritorno al Futuro: la trilogia, per la prima volta, in 4K

La trilogia di Ritorno al Futuro, in occasione del suo 35° anniversario, ritorna in home video, per la prima volta in 4K, con la Ultimate Trilogy.

Universal Pictures Home Entertainment Italia celebrerà il 35° anniversario del primo film di Ritorno al Futuro con la Back to the future: The Ultimate Trilogy, che mostrerà il film al pubblico per la prima volta in 4k (ma sarà disponibile anche in formato blu-ray tradizionale e in DVD) dal 21 ottobre, proprio nel fatidico “Back to the future day” (giorno in cui Doc e Marty arrivano nel futuro).

Sarà un’edizione ricchissima di contenuti speciali, tra cui un intero disco bonus contenente, tra l’altro, i video delle varie audizioni degli attori Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise e C. Thomas Howell, un viaggio alla scoperta dei vari gadget dedicati alla saga in compagnia di Bob Gale, e tantissimo altro ancora!

Oltre alle collection standard in DVD, Blu-Ray e 4K UHD, saranno rilasciate anche due Collector’s Edition in edizione limitata:

BACK TO THE FUTURE 35TH ANNIVERSARY TRILOGY LIMITED EDITION GIFT SET (4K UHD) che include una replica esclusiva e fluttuante dell’iconico Hoverboard.

BACK TO THE FUTURE 35TH ANNIVERSARY: LIMITED STEELBOOK COLLECTION (4K UHD) che include tre steelbook con un design nuovo e… complementare!

Vediamo nel dettaglio i contenuti extra presenti nella Ultimate Trilogy:

Un futuro alternativo : un inedito video delle audizioni perdute, per scoprire come sarebbe potuto essere Ritorno al Futuro con star oggi famose: Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise e C. Thomas Howell;

: un inedito video delle audizioni perdute, per scoprire come sarebbe potuto essere Ritorno al Futuro con star oggi famose: Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise e C. Thomas Howell; Il museo di Hollywood diventa BACK TO THE FUTURE: insieme allo sceneggiatore e produttore Bob Gale, si affronterà un inedito tour ravvicinato dei più bei gadget e souvenir del film;

insieme allo sceneggiatore e produttore Bob Gale, si affronterà un inedito tour ravvicinato dei più bei gadget e souvenir del film; BACK TO THE FUTURE: THE MUSICAL: un inedito “dietro le quinte” nel nuovo show musicale ispirato al film, con una sessione di domande al cast e al team creativo, oltre alla registrazione di due tracce originali: Gotta Start Somewhere e Put Your Mind To It;

un inedito “dietro le quinte” nel nuovo show musicale ispirato al film, con una sessione di domande al cast e al team creativo, oltre alla registrazione di due tracce originali: Gotta Start Somewhere e Put Your Mind To It; Could You Survive The Movies? BACK TO THE FUTURE: episodio speciale della celebre serie in onda su youtube, nel quale si esplorerà la magia e la scienza di Ritorno al Futuro;

episodio speciale della celebre serie in onda su youtube, nel quale si esplorerà la magia e la scienza di Ritorno al Futuro; 2015 Messaggio da Doc Brown: DOC BROWN SALVA IL MONDO!

DOC BROWN SALVA IL MONDO! OUTATIME: Rimettere a posto la DeLorean;

Guardare Ritorno al futuro: un vero e proprio documentario sulla realizzazione di Ritorno al Futuro: dalla stesura della sceneggiatura, all’assegnazione del ruolo di Marty McFly, fino alla creazione della colonna sonora e tanto altro ancora;

un vero e proprio documentario sulla realizzazione di Ritorno al Futuro: dalla stesura della sceneggiatura, all’assegnazione del ruolo di Marty McFly, fino alla creazione della colonna sonora e tanto altro ancora; Ritorno al futuro: La serie animata: i primi episodi delle due stagioni della serie animata;

i primi episodi delle due stagioni della serie animata; Le pubblicita’ del 2015: guarda il fake trailer de “Lo Squalo 19” e il fake spot dell’iconico “Hoverboard”.