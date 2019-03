Rivelato Game of Thrones: Oathbreaker, gioco basato sulla deduzione

Dire Wolf Digital e Renegade Game Studios, insieme a HBO, produrranno Game of Thrones: Oathbreaker, un gioco social basato sulla deduzione.

Dire Wolf Digital, insieme a HBO, produrranno Game of Thrones: Oathbreaker, un gioco di “deduzione a ruoli nascosti”, in arrivo questa primavera in coincidenza con l’uscita dell’ultima stagione della serie.

Nel gioco, un giocatore si impossesserà del trono mentre gli altri diventeranno membri delle casate di Westeros, pronti a collaborare con questo regno o a complottare per distruggerlo. Avrà quindi luogo una sfida tra leali alla corona e cospiratori, dove ognuno avrà le sue motivazioni e nessuno saprà per certo di chi fidarsi.

La scatola del gioco conterrà 2 tabelloni di gioco a due facce, 12 personaggi (6 schede a due facce), 6 sigilli delle casate, l’emblema della mano del Re, 60 cubi premio, 125 carte, 33 carte missione, tracker per Ordine, Caos e per il turno, e un regolamento.

Il gioco è pensato per un numero di giocatori variabile da 5 a 8 con un età minima di 14 anni. Le partire avranno una durata dai 30 ai 45 minuti. Il prezzo di vendita suggerito sarà di 35 dollari.

Dire Wolf Digital produrrà il gioco insieme a Renegade Game Studios, così come era successo per Clank!. Game of Thrones: Oathbreaker prende il nome dal terzo episodio della sesta stagione, chiamato appunto Oathbreaker.

Tra i tanti giochi disponibili sulla serie, vi ricordiamo A Game of Thrones: The Board Game, una versione della storia basata su diplomazia, intrighi e guerra. Il gioco ha inoltre delle espansioni, utili per aggiungere nuove meccaniche e personaggi. Per chi vuole qualcosa di più veloce c’è A Game of Thrones: The Card Game, dove le stesse tematiche (guerra, intrighi, ecc) vengono trasposti dal tabellone a delle carte da gioco. Se invece volete semplicemente “macchiare” i vostri grandi classici con le atmosfere di Westeros, abbiamo Risiko, Monopoly e Cluedo.