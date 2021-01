Robin – DC annuncia la nuova serie a fumetti

Con l’ufficializzazione delle uscite prevista ad aprile negli Stati Uniti, DC ha annunciato la partenza di una nuova serie regolare dedicata a Robin scritta da Joshua Williamson (The Flash) e disegnata da Gleb Melnikov.

Robin avrà come protagonista Damian Wayne, il figlio di Batman introdotto da Grant Morrison nella sua seminale run sul Cavaliere Oscuro, e segue le vicissitudini che lo hanno portato ad “abbandonare” il ruolo del Ragazzo Meraviglia nonché ad affrancarsi dall’ombra di suo padre come visto in Detective Comics #1033 e nella più recente serie regolare dei Teen Titans. Un primo assaggio della serie si avrà a nella storia in appendice in due parti intitolata Demon or Detective che verrà pubblicata su Batman #106 (in uscita nelle fumetterie americane il prossimo 2 Marzo) e in Detective Comics #1034 (in uscita nelle fumetterie americane il prossimo 23 Marzo).

Robin, i dettagli dagli autori

Joshua Williamson ha dichiarato che la serie mostrerà un inedito sviluppo per il personaggio di Damian. Si tratta di una nuova avventura che ne esplorerà la sua eredità, il suo legame con Batman e soprattutto con sua madre Talia Al Ghul e che darà il via a una importante sottotrama del nuovo Universo DC stravolto dalla conclusione di Dark Nights: Death Metal.

Gli eventi di Robin prenderanno il via quando Damian Wayne apprenderà dell’esistenza di un torneo mortale della Lega di Lazzaro; l’ex-Ragazzo Meraviglia intende vincere il torneo e dimostrare di essere il più grande combattente dell’universo DC, ma prima dovrà scoprire dove si trova l’isola segreta sulla quale si svolge il torneo!

Damian Wayne – Robin, il Figlio di Batman

Nel 2006 Grant Morrison prende le redini di Batman e porta alle estreme conseguenze il concetto stesso di legacy. Su Batman #655 introduce Damian, il figlio di Bruce Wayne concepito con Talia Al Ghul, la figlia del temibile Ras Al Ghul. Lo scrittore scozzese recupera quindi alcune storie di Neal Adams e Denny O’Neil realizzate negli anni ’70 e il graphic novel Son of the Demon di Mike W. Barr del 1987 raccolta nel volume italiano La Nascita del Demone.

Damian è stato creato in laboratorio, addestrato per essere il successore di Batman e un guerriero perfetto. Questo si traduce in un carattere tutt’altro che ben disposto nei confronti delle regole con cui Batman ha impostato la sua crociata contro il crimine e il rapporto fra padre e figlio – nella dualità fra Bruce e Damian e fra Batman il Dottor Hurt, il villain principale della sua gestione – è decisamente il filo conduttore del lavoro di Morrison.