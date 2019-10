Sagat (Street Figter V) di Tamashii Nations

Sagat è una delle nuove proposte di action figure in uscita nel 2020 di Street Fighter V per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations.

Sagat è uno dei personaggi più iconici e duraturi presenti nella saga del videogame di Street Fighter. Tamashii Nations nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo sul mercato della nuova action figure dedicata al personaggio in questione per la linea S.H. Figuarts.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 17 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Street Fighter e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel videogioco. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: volti e mani intercambiabili, l’effetto del colpo Tiger Shot e i due cartoncini che uniti potranno essere usati come fondale.

Per gli appassionati di vecchia data di Street Fighter il personaggio non ha certo bisogno di molte presentazioni, compare per la prima volta come boss finale nel primo capitolo della saga del videogame ed è presente fino al più recente quinto capitolo dove lo si trova utilizzabile solo come DLC non essendo selezionabile già dall’inizio del gioco. Sagat è la nemesi per eccellenza di Ryu, raggiunge un’altezza di 210 cm per un peso di 140 kg. Di origine Thailandese è stato addestrato sin da bambino per riuscire a sopravvivere nel più violento stile della Mae Mai Muay Thaie nella kickboxe thailandese, è stato privato dell’occhio destro in uno scontro con Ryu che adesso copre con una benda, oltre al suo aspetto calvo ha un’enorme cicatrice sul petto.

Il costo di questa figure sarà di 7.480 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 99.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a giugno 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.