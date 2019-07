Sagat tratto da Ultra Street Fighter II EXCLUSIVE San diego Comic Con 2019

In occasione del San Diego Comic Con 2019, Storm Collectibles annuncia la figure di Sagat come esclusiva acquistabile solamente presso l'evento.

In occasione del San Diego Comic Con che si svolgerà tra pochissimi giorni, Storm Collectibles come ogni anno ha annunciato delle action figure in esclusiva che troveremo solamente in vendita alla fiera di San Diego, e tra quelle proposte nel 2019 ci sarà Sagat tratto dal videogioco di Ultra Street Figher II.

Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Sagat anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella scatola oltre alla figure di Sagat troveremo anche diversi extra, tra cui tre volti diversi, quattro paia di mani, l’effetto del colpo del personaggio chiamato Tiger Shot e lo stand per poter posizionare la figure.

Per gli amanti del videogioco di Street Fighter, Sagat lo ricorderanno tutti come il boss finale del primo capitolo diventando poi il braccio destro di M. Bison ( Vega in Giappone ) dopo la sua prima sconfitta contro Ryu. Sagat, thailandese, è stato fin da giovanissimo, spinto dalla estrema povertà delle sue terre, costretto a combattere per sopravvivere. Addestrato fin dalla tenera età nel più violento stile della Mae Mai Muay Thai, la kickboxe thailandese, Sagat con il passare del tempo aveva mostrato a tutti il suo grande talento nella lotta vincendo numerosi incontri e tornei del suo paese, appassionandosi a quello stile unico e travolgente a al mondo delle arti marziali.

Questa action figure non potrà essere acquistata in nessuna maniera se non al Comic Con di San Diego al prezzo di 85.00 dollari.