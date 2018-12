Sagrada: l’espansione per 6 giocatori

Sagrada è un gioco in scatola di Adrian Adamescu e Daryl Andrews, pubblicato da Floodgate Games, in Italia da Cranio Creations, in cui i giocatori si sfidano a colpi di dadi colorati per ottenere la vetrata più bella di un’immaginaria cattedrale, ispirata alla celebre Sagrada Familia di Barcellona.

L’originale meccanica del gioco prevede l’utilizzo di coloratissimi dadi a 6 facce che serviranno a completare la propria vetrata, rappresentata nella cartella di gioco. Ogni partita dura dieci turni, al termine dei quali il giocatore che avrà accumulato più punti avrà vinto.

L’espansione alla scatola base, Sagrada: 5 & 6 Player Expansion, porta il numero massimo di giocatori da quattro a sei ed aggiunge alcune componenti e regole che espandono il gioco rendendolo ancora più strategico senza alterare la durata massima di una partita. L’espansione presenta contenuti modulari: potrete decidere se utilizzare o meno le nuove meccaniche, se aumentare il numero dei giocatori o aggiungere semplicemente le nuove “griglie vetrata”.

Quali sono le novità?

Il Private Dice Pool è un disco che consente a tutti i giocatori di partire con una riserva di 10 dadi (2 per colore) e ne consente una gestione rapida.

I Private Objectives (un obiettivo per giocatore) invece determineranno, alla fine della partita, Punti Vittoria uguali alla somma di alcuni valori specifici all’interno di ogni vetrata. Questo tipo di carta può essere utilizzata solo in una partita a 6 giocatori.

Le Tool Cards di questa espansione interagiscono direttamente con il Private Dice Pool. Anche se questo tipo di carta influisce sulla riserva di dadi personale, bisognerà ricorrere ai token per utilizzarle, esattamente come nella versione base di Sagrada.

Se questo gioco vi ha incuriosito e siete sempre alla ricerca di addon per arricchirlo ulteriormente sarete contenti di sapere che Floodgate Games ha da poco annunciato di essere al lavoro su tre nuove espansioni, chiamate “Great Facades Expansions”, ispirate ai nomi delle facciate della Sagrada Familia.

Ognuna di queste espansioni avrà elementi modulari che amplieranno l’esperienza di gioco; la prima tra queste si chiamerà Passion e sarà pubblicata nella primavera del 2019.