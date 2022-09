Lucca Comics and Games 2022 aggiunge due nomi importanti tra i suoi ospiti: sono stati svelati altri due importanti ospiti internazionali per l’edizione di quest’anno, due autori legati all’universo narrativo de I Cavalieri dello Zodiaco. Saranno presenti all’evento a Lucca lo sceneggiatore Arnaud Dollen e il disegnatore Jérôme Alquié, autori di Saint Seiya: Time Odissey, spin-off ufficiale de I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya.

Saint Seiya: Time Odissey, I Cavalieri dello Zodiaco francesi a Lucca Comics and Games 2022

Dopo l’annuncio della presenza del sensei Norihiro Yagi, autore di Claymore e Ariadne in the Blue Sky, Star Comics e Lucca Comics and Games 2022 hanno svelato altri due ospiti internazionali, lo sceneggiatore Arnaud Dollen e il disegnatore Jérôme Alquié, autori di Saint Seiya: Time Odissey, lo spin-off ufficiale de I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya. Jérôme Alquié e Arnaud Dollen saranno a Lucca Comics & Games dal 29 al 31 ottobre. Prossimamente saranno resi noti gli eventi aperti al pubblico a cui parteciperanno.

La loro serie, intitolata I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odissey, si comporrà di 5 volumi che usciranno per l’etichetta Star. Il primo albo, in edizione Regular e Collector, quest’ultima con volumi di dimensione 25,5×33,8 cm, materiali extra inediti e contenuti esclusivi, sarà disponibile dal 28 ottobre in fumetteria, libreria, store online e naturalmente a Lucca Comics & Games.

Arco narrativo di Hades

Jérôme Alquié è un disegnatore e colorista francese classe 1975. Ha esordito illustrando artbook legati all’animazione giapponese anni Ottanta. Grande appassionato di Saint Seiya, realizza negli anni numerose illustrazioni e partecipa, nel 2001, alla realizzazione del trailer Saint Seiya – The Hades. Arnauld Dollen, invece, inizia la sua carriera come ingegnere aerospaziale e, parallelamente, come romanziere e sceneggiatore di fumetti. Inizia a collaborare con Jérôme Alquié nel 2002, con la realizzazione del romanzo fantasy L’anneau des sept, per poi approdare alla realizzazione del recente Saint Seiya Time Odyssey. Il maestro Masami Kurumada in persona, creatore dell’opera originale, ha supervisionato il progetto, che sarà a livello grafico molto vicino all’anime.