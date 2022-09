Star Comics ha rivelato alcune importanti novità in arrivo a Lucca Comics and Games 2022 fra cui la variant cover di Zerocalcare de I Cavalieri dello Zodiaco, quella di Marco Checchetto per Kaiju No. 8 e il lancio di una nuova edizione di Claymore di Norihiro Yagi che sarà ospite dell’editore perugino proprio alla kermesse lucchese.

La variant cover di Zerocalcare de I Cavalieri dello Zodiaco e quella di Marco Checchetto per Kaiju NO. 8

Per quanto riguarda I Cavalieri dello Zodiaco è stata mostrata la variant cover di Zerocalcare per il I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION 1. Il volume uscirà il 28 ottobre, in concomitanza al volume 1 Regular, e comprenderà il volume 1 in edizione Variant Cover, 5 spillette e una Star Card da collezione, il tutto racchiuso in un box. La Variant Cover, i gadget e il box saranno tutti disegnati da Zerocalcare.

Per quanto riguarda invece Kaiju No. 8, KAIJU No. 8 5 VARIANT COVER EDITION sarà disponibile dal 26 ottobre in fumetteria, libreria e store online e a Lucca Comics & Games 2022, a tiratura limitata, e sarà realizzata da Marco Checchetto.

Norihiro Yagi: la nuova edizione di Claymore e Ariadne in the Blue Sky

Claymore che arriverà con una New Edition con sovraccoperta e copertina interna con colori metallizzati. Non solo perché il volume 1 sarà disponibile in doppia versione: quella normale e una versione con gadget con una illustration card di Ariadne in the Blue Sky a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online. Le due uscite saranno naturalmente disponibili anche a Lucca Comics & Games 2022.

Novità anche per l’opera più recente del maestro Yagi, ovvero Ariadne in the Blue Sky, di cui potete leggere la nostra recensione del primo volume a questo articolo.

Proprio in occasione di Lucca Comics and Games 2022 Ariadne in the Blue Sky sarà protagonista di uscite speciali, perfette sia per coloro che sono già fan dell’opera, che per i nuovi lettori.

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 1 VARIANT COVER EDITION con effetti speciali, realizzata da Norihiro Yagi e ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 15 senza gadget e ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 15 – con illustration card di CLAYMORE, a tiratura limitata:

Sempre per il numero 15 si potrà scegliere ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 15 LIMITED EDITION, con effetti speciali sulla copertina e diorama di carta in allegato e, infine, ARIADNE IN THE BLUE SKY STARTER PACK, che conterrà i volumi dal numero 1 al numero 4, il modo migliore per iniziare a leggere la serie.

