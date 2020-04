Sam Raimi dirigerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Novità in vista per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atteso sequel del primo capitolo cinematografico dedicato allo Stregone Supremo Marvel. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il coinvolgimento di Sam Raimi alla regia del film.

Recentemente Doctor Strange in the Multiverse of Madness aveva visto Scott Derrickson, primo regista annunciato per dirigere la pellicola, lasciare il progetto a causa di non meglio precisate “divergenze creative” e da qualche tempo si vociferava un’entrata in scena di Sam Raimi, che ha confermato durante una chiacchierata con ComingSoon di essere al lavoro sul progetto: “Ho amato Doctor Strange da bambino, ma veniva sempre dopo Spider-Man e Batman per me, probabilmente era al numero cinquedei miei personaggi preferiti dei fumetti”, ha spiegato Raimi. “Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento in Spider-Man 2 non avevo idea che avremmo mai fatto un film su Doctor Strange, quindi è stato davvero divertente per me che per coincidenza quella linea fosse nel film. Devo dire che vorrei avere la lungimiranza di sapere che sarei stato coinvolto nel progetto”.



Sam Raimi è notoriamente un grande appassionato di fumetti che in passato, in tempi non sospetti, ha avuto modo di confrontarsi con il genere dei cinecomics con i suoi film dedicati a Spider-Man.

Riguardo al sequel di Doctor Strange, si sa che il film avrà atmosfere horror e vedrà nel cast Benedict Cumberbatch e Benedict Wong, nei ruoli di Stephen Strange e Wong, e Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch.

La presenza di Wanda in questo film, inoltre, si legherà alla serie tv Disney+ WandaVision, che avrà un collegamento diretto con il sequel del Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà distribuito, negli Stati Uniti, il 5 novembre 2021 e vedrà Scott Derrickson nel ruolo di produttore esecutivo, Sam Raimi alla regia e una sceneggiatura di Michael Waldron. Nel cast troveremo Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen e Chiwetel Ejiofor.