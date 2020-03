Samuel Stern in mostra a Roma

Samuel Stern, il nuovo fumetto di Bugs Comics, sara’ in mostra a Roma assieme a “MoFtri” e “Geppetto”, a partire dai primi di Marzo.

L’inaugurazione della mostra e la presentazione di “Samuel Stern”, “MoFtri” e “Geppetto” sara’ il 7 marzo 2020 alle ore 17:00 presso Cart Gallery, via del Gesù 61, Roma e saranno presenti le opere rimaste dalla mostra “Samuel Stern e i suoi demoni”, con in aggiunta degli inediti di Pietrantonio Bruno, Luciano Costarelli, Antonio Mlinaric, Valerio Piccioni, e gli originali del volume “MoFtri – La chiamata del Grande Polpo”.

Saranno presenti anche gli autori per dediche degli albi e sketch su un supporto apposito.

Inoltre, per l’occasione verrà messo in vendita un PACK SPECIALE ordinabile sul sito di CartGallery, oltre i cartonati di MoFtri e Geppetto.

All’interno della mostra, saranno presenti le opere di: Giulia Argnani, Claudia Balboni, Pietrantonio Bruno, Valeria Burzo, Letizia Cadonici, Silvia Califano, Giancarlo Caracuzzo, Ludovica Ceregatti, Luciano Costarelli, Cristian Di Clemente, Adriana Farina, Luigi Formisano, Luca Lamberti, Stefano Manieri, Annapaola Martello, Alessio Maruccia, Stefano Mastrantuono, Antonio Mlinaric, Andrea Criki Parisi, Marco Perugini, Valerio Piccioni, Riccardo Randazzo, Lisa Salsi, Sudario Brando, Luigi Zagaria.