San Diego Comic Con 2019: ecco tutti i Funko Pop! esclusivi

Funko si prepara ad invadere il San Diego Comicon con i suoi Funko Pop! per questa edizione ha annunciati più di 50 figure esclusive.

Funko si prepara al San Diego Comic Con 2019 con una vera e propria invasione di prodotti esclusivi, prevalentemente Funko Pop!, che potranno essere acquistati durante la convention.

L’assortimento di quest’anno sarà davvero corposo e coprirà una quantità di licenze e generi in grado di accontentare un numero di collezionisti molto ampio: da Big Bang Theory, ad Harry Potter, passando per Rick & Morty, Hanna-Barbera e molti altri ancora.

Per l’edizione 2019 del San Diego Comic Con, Funko, fino ad ora ha annunciato più di 50 nuovi Funko Pop! riservati a 13 espositori diversi. Ciò significa che per acquistare una determinata vinyl figure bisognerà rivolgersi ad una particolare insegna presente durante la convention.

A questo punto occorre però fare un piccolo distinguo, al di la dei Pop! a tiratura limitata (di alcuni saranno realizzate soltanto un migliaio di copie), sarà possibile recuperare le figure da collezione anche al di fuori della convention, grazie ai canali di vendita dei vari franchising. L’unica differenza tra una figure acquistata in fiera e una in negozio, sarà l’assenza dell’adesivo speciale posto sulla scatola, che in termini di valore collezionistico può fare una grande differenza.

Le catene di negozi che distribuiranno i Funko Pop! esclusivi del San Diego Comic Con 2019 saranno: Amazon, Barnes & Noble, BoxLunch, Funko, FYE, Gamestop, Entertainment Earth, Hot Topic, Target, ThinkGeek, Toy Tokyo, Walgreens e Walmart.

Data la mole di soggetti presenti, divisi per diversi soggetti abbiamo pensato di pubblicare una lista con le esclusive annunciate fino ad ora.

2019 Funko Pop San Diego Comic-Con Exclusives



Pop! Ad Icons #48 Otter Pops Louie-Bloo Raspberry (tiratura 1000 pezzi)

Pop! Ad Icons #53 Comic-Con International Toucan

SDCC 50th Pop! Batman 80 Years #284 Batman with SDCC Bag

Amazon



Pop! The Black Cauldron 2-Pack: Taran & Horned King

Pop! Toy Story #561 Chuckles

Barnes & Noble



Pop! Doctor Who #831 Pting

Pop! Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald #31 Nagini

Pop! Harry Potter #83 Rita Skeeter

Pop! Peanuts #577 Astronaut Snoopy

Pop! Stranger Things #428 Demogorgon Gold

BoxLunch



Pop! Dragon Ball Z #634 Gotenks Super Ghost Kamikaze Attack

Pop! Forrest Gump #771 Forrest Gump

Pop! Moana Rides #62 Moana & Pua on Boat

Pop! Up 2-Pack: Carl & Ellie

FunkoShop



Pop! H.R. Pufnstuf #852 H.R. Pufnstuf

Pop! Scott Pilgrim vs. the World 2-Pack – Vegan Police

Pop! Sigmund and the Sea Monsters #853 Sigmund

Pop! The Flintstones #597 Hoppy the Hopparoo

Pop! The Flintstones #598 Baby Puss

Pop! Wacky Races #599 Lazy Luke

Pop! Wacky Races #600 Sergeant Blast

FYE



Pop! Rick and Morty TBD

GameStop



Pop! Batman 80 Years #144 Batman Teal Chrome

Pop! Captain Marvel #487 Minn-Erva

Pop! Overwatch #516 McCree

Pop! Rick and Morty TBD

Pop! Starship Troopers #735 Johnny Rico

Entertainment Earth



Pop! Jaws #760 Shark Biting Quint

Pop! Marvel #492 Man-Thing

Pop! Rick and Morty #350 Pickle Rick Glow In The Dark

Hot Topic



Pop! Dragon Ball Z #154 Super Saiyan Vegeta Red Chrome

Pop! Harry Potter #84 Fawkes Flocked

Pop! Marvel #441 Gamora

Pop! Neon Genesis Evangelion #635 Asuka

Pop! RWBY #640 Ruby Rose

Pop! The Flash #853 Cisco Ramon

Pop! The Hunchback of Notre-Dame #574 Quasimodo

Pop! Toy Story #562 Mr. Pricklepants

Target



Pop! Teen Wolf #773 Scott Howard

Pop! Zoolander #703 Derek Zoolander Merman

ThinkGeek



Pop! Office Space #774 Sticky Note Man

Toy Tokyo



Pop! The Green Hornet #856 Kato

Pop! Ultraman #764 Ultra Man Glow In The Dark

Walgreens



Pop! Avengers Endgame #493 Wong

Walmart



Pop! Fortnite #510 Loot LamaG low In The Dark

Pop! The Big Bang Theory #832 Raj Koothrappali as Aquaman

Pop! The Big Bang Theory #833 Sheldon Cooper as The Flash

Pop! The Big Bang Theory #834 Howard Wolowitz as Batman

Pop! The Big Bang Theory #835 Penny as Wonder Woman

Pop! The Big Bang Theory #836 Leonard Hofstadter as Green Lantern

Ricordiamo che quelle che abbiamo elencato qui sono i Funko Pop! annunciati fino ad ora, è possibile che nelle settimane che separano l’inizio dell’evento vengano fatti nuovi annunci.

Per i collezionisti italiani che non potranno partecipare al Comic Con sarà comunque possibile acquistare le figure sui rispettivi e-commerce (a patto che l’insegna spedisca in Italia) a partire dal 19 luglio 2019.