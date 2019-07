Savage World Adventure Edition: ecco le novità previste per settembre 2019

Pinnacle Entertainment Group annuncia le novità per Savage World Adventure Edition previste per Settembre 2019

Savage Worlds Adventure Edition, la nuova edizione di Savage World , finanziata a Novembre scorso grazie ad una raccolta fondi di oltre 520.000$, è appena arrivata sul mercato e Pinnacle Entertainment Group ha già annunciato quali saranno le uscite previste per settembre.

Ovviamente non poteva mancare il manuale base “Savage Worlds Adventure Edition”: 208 pagine di volume, copertina rigida, permetterà ai giocatori di avere tutte le regole necessarie per creare nuovi personaggi, ambientazioni originali, convertire quelle esistenti al nuovo set di regole o utilizzare le ambientazioni passate del gioco come Deadlands, Rippers o 50 Fathoms.

Il nuovo sistema di regole “Fast! Furious! And Fun!” sarà adattabile a numerosi generi di gioco fra i quali: azione pulp, noir, super-eroistico ed orrore. Il prezzo di vendita consigliato sarà di $ 39,99.

Annunciato anche Savage Worlds: World Builder & Game Master’s Guide: 96 pagine di volume, in copertina morbida, che conterrà tutta una serie di articoli e consigli, selezionati dai membri della community del gioco (tra cui Shane Lacy Hensley, l’autore originale di Savage World) dedicati ai Game Master. Il prezzo di vendita consigliato sarà di $ 19,99.

Altro prodotto dedicato ai GM sarà il Savage Worlds Game Master Screen + Mini-Settings. Lo schermo riporterà tabelle, aiuti e informazioni utili. Il Mini-settings invece fornirà 4 ambientazioni pronte all’uso pensate per coloro che vorranno gettarsi subito nella mischia. Il prezzo di vendita consigliato sarà di $ 19,99.

Saranno presenti anche diversi set carte: Savage Worlds Action Deck, 54 carte di grande formato (12cm*9cm) che verranno utilizzate per l’iniziativa sarà messo sul mercato ad un prezzo consigliato di $ 19,99.

*

Le Savage Worlds Status Cards 54 carte che potranno essere utilizzate dai giocatori come memento per le condizioni che affliggono i personaggi sarà messo in vendita ad un prezzo consigliato di 14,99$

*

Il set Savage Worlds Power Cards includerà 54 carte che daranno ai giocatori un rapido riferimento alle regole di base del gioco:prezzo consigliato $ 14,99.

*

Il Savage Worlds Adventure Deck sarà infine composto da elementi che permetteranno di inserire colpi di scena, come risvolti interessi romantici nemici, o aggiungere speciali bonus alle azioni compiute. Il mazzo sarà costituito da 54 carte e verrà venduto ad un prezzo consigliato di $ 14,99.

Per concludere è stato annunciato anche un set in scatola, il Savage Worlds Essentials, che includerà tutti gli accessori necessari a giocare e avrà abbastanza spazio per contenere al suo interno anche il regolamento base. In questo fornito set troveremo la World Builder’s Guide, uno schermo del GM a tre facciate e il mini-volume delle ambientazioni oltre all’adventure Deck, il Powers Deck, lo Status Dec, l’Oversize Action Deck, un set di dadi con 4 Wild Dice speciali, 25 benny, un template a forma di cono in plastica trasparente, sagome per le esplosioni, regole riassuntive per gli inseguimenti e le manovre di combattimento, Status Token, contatori per Poteri e munizioni, un poster e dei segnalibri.

*

Il prezzo di vendita consigliato sarà di $ 149,99.