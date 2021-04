Scan the World porta le opere d’arte a casa vostra!

Molti musei in tutto il mondo sono rimasti chiusi per via della pandemia, purtroppo ancora in corso. Fortunatamente però, molti di questi stessi musei sono attualmente visitabili in maniera virtuale, rimanendo al sicuro a casa propria. Certo, trovarsi di fronte a un’opera d’arte reale è ben diverso che ammirarla tramite uno schermo. La tecnologia della stampa 3D ci viene ora in aiuto e un particolare museo virtuale, Scan the World, mette a disposizione gratuitamente copie di famosissime opere e oggetti artistici, da scaricare e stampare direttamente a casa propria.

Il sito di Scan the World, fondato dal project manager Jon Beck, vanta oltre 18.000 scansioni gratuite di opere a cui chiunque può accedere. Le scansioni includono, tra le tante altre, alcune delle opere d’arte più ammirate di tutti i tempi, quali il David e La Pietà di Michelangelo, il Pensatore di Rodin e la Vittoria Alata di Samotracia, attualmente custodita al museo del Louvre.

Gli utenti possono esplorare la raccolta cercando le opere per nome, per artista o museo di appartenenza, oppure possono ricorrere a una selezione casuale, andando così a scoprire magari parti del patrimonio artistico mondiale di cui non erano a conoscenza. Anche se non si è in possesso di una stampante 3D (ma potete procurarvene una a questo link), Scan the World rimane comunque un ottimo strumento introduttivo per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’arte. Ogni pezzo infatti, viene corredato da una dettagliata descrizione dell’opera, oltre alle ovvie informazioni tecniche quai e dimensioni disponibili, a difficoltà di stampa ecc.

Inoltre, chiunque potrà contribuire ad allargare il database del sito, scansionando e caricando nuove opere direttamente dal proprio smartphone. Un altro modo ancora per diffondere il più possibile la cultura e la curiosità per il patrimonio artistico mondiale, anche in tempi difficili come quelli attuali.