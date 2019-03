Scarabeo incontra Hanabi nel nuovo gioco Letter Jam

Czech Games Edition (Nomi in Codice) sta per pubblicare un nuovo word game cooperativo chiamato Letter Jam, in arrivo quest'anno.

Czech Games Edition, azienda già nota per giochi quali Nomi in Codice e Trapwords, sta per pubblicare un nuovo word game cooperativo chiamato Letter Jam, in arrivo quest’anno.

Il gioco sarà un cooperativo realizzato da Ondra Skoupý basato sul concept di fondere due grandi classici come Scarabeo e Hanabi. Come per Scarabeo infatti ogni giocatore avrà a sua disposizione una collezione di lettere, sotto forma di carte da gioco, e dovrà creare delle parole usando tutte le sue risorse entro la fine del gioco. Proprio sull’uso delle carte arriva la parte “originale”: come in Hanabi saranno infatti rivolte verso gli altri giocatori, obbligando ogni partecipante ad affidarsi agli indizi che riuscirà a carpire dai propri avversari..

Procedendo in ordine, si dovrà quindi capire quali lettere si hanno in mano e poi iniziare a comporre la propria parola. Più parole verranno fatte dai giocatori, più la squadra raggiungerà un punteggio alto. Secondo la scatola ogni partita dovrebbe impegnare dai 30 ai 60 minuti, e permetterà di giocare da 2 a 6 persone. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 17 € (15 sterline), e uscirà quest’estate.

Scendendo nel dettaglio, all’inizio del gioco ogni giocatore riceverà delle carte con la faccia rivolta verso il basso. Gli altri giocatori – o un’applicazione dedicata – sceglieranno quale parola i giocatori dovranno comporre. Fatto questo, ogni giocatore posizionerà la prima carta rivolta verso gli altri giocatori.

Ogni turno, i giocatori dovranno formare una parola con le lettere in gioco che vedono: il giocatore che riuscirà a comporre la parola più lunga diventerà l’incaricato a dare il suggerimento: egli metterà dei token numerati in base alla posizione della lettera nella parola scelta (senza rivelarla, ma dando degli indizi su di essa).

Ogni giocatore con il token poi potrà cercare di capire che lettera è la sua: nel caso indovinasse, allora potrà utilizzare quella carta per formare la sua parola finale. Alla fine del gioco, i giocatori gireranno le carte mostrando se sono riusciti a capire quelle lettere o meno.