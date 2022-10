Prima di interpretare il nuovo Dr. Fate di Black Adam, Pierce Brosnan ha recitato in pellicole famose, tra cui quattro film in cui ha vestito i panni di James Bond. Dopo di lui, lo stesso ruolo è spettato a Daniel Craig, che invece ha recitato per ben cinque volte come l’agente segreto con la licenza di uccidere. A quanto pare, però, Pierce Brosnan non è un fan di Daniel Craig.

Pierce Brosnan non è un fan di Daniel Craig: non ha apprezzato il suo James Bond

Brosnan, che ha recitato in GoldenEye del 1995, Tomorrow Never Dies del 1997, The World Is Not Enough del 1999 e Die Another Day del 2002, ha dichiarato che non ha apprezzato molto Daniel Craig nei panni di James Bond, specialmente in No Time to Die, l’ultima pellicola dell’attore britannico. Non ha chiarito il motivo per cui proprio questa pellicola l’abbia colpito meno, ma ha elogiato Skyfall, che è considerato dalla critica come la miglior interpretazione di Craig come James Bond. Ciò che ha detto Brosnan in un’intervista alla GQ UK è stata una sentenza molto stringata:

Ho visto l’ultimo [film di Daniel Craig come James Bond] e ho visto Skyfall. Adoro Skyfall. Non sono troppo sicuro dell’ultimo. Daniel dona sempre il suo cuore. Molto coraggioso, molto forte. Ma…

E ha interrotto così la sua opinione. Brosnan no ha voluto aggiungere altro, non volendosi sbilanciare ulteriormente. Inoltre non sembra nutrire troppe aspettative sul prossimo agente segreto: non ha idea di chi possa essere, comunque augura ogni bene al prossimo attore e pensa che, tutto sommato, sarà interessante vedere chi finirà per interpretare la parte.

Non si sa ancora chi verrà scelto come prossimo Bond. La MGM, che ha lavorato con la Sony ai film di Bond, è stata acquistata da Amazon all’inizio di quest’anno, ma è improbabile che Amazon voglia calpestare i piedi proprio ai produttori di Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Intanto, Brosnan lo potremo vedere presto come Dr. Fate, un membro della Justice Society of America, nel nuovo film Black Adam, dal 19 ottobre nei cinema.