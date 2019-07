SDCC 2019: Marvel Studios annuncia Fase 4 del MCU

Nel corso del SDCC 2019, Marvel Studios ha annunciato la Fase 4 del MCU, dunque sono stati svelati i titoli dei nuovi film e telefilm.

Nel corso del San Diego Comic Con 2019, Marvel Studios ha annunciato la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, dunque sono stati svelati i debutti dei nuovi film e telefilm. Tutti gli show televisivi che sono stati ufficializzati da Marvel potranno essere seguiti sulla piattaforma streaming Disney+. A rendere noto in nuovo programma è stato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. A partire dal 1° maggio 2020 assisteremo al debutto nelle sale cinematografiche di Black Widow. Il film dedicato alla Vedova Nera è diretto da Cate Shortland e tra il cast vedremo Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz. Nella nuova pellicola cinematografica Taskmaster sarà il villain.

In oltre, è stato annunciato l’arrivo di The Eternals, film diretto da Chloe Zhao. Nel cast di questa pellicola vedremo Richard Madden che interpreterà Icarus, Kumail Nanjiani che vestirà i panni di Kingo, Lauren Ridloff interpreterà invece Ikari, Bryan Tyre Henry sarà Phastos, Lia McHugh vestirà invece i panni di Sprite, Don Lee interprterà Gilamesh. Salma Hayek sarà Ajak, e Angelia Jolie vestirà i panni di Thena. Il nuovo film debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 6 novembre 2020.

Per quanto riguarda invece le serie TV The Falcon and the Winter Soldier farà il suo debutto nell’autunno 2020 e nel cast vedremo Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Bruhl che vestirà i panni di Zemo. Per assistere all’arrivo di Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings bisognerà attendere un po più di tempo. Infatti la pellicola uscirà sale cinematografiche USA il 12 febbraio 2021. Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton e nel cast vedremo Simu Liu nei panni del protagonista e ci saranno anche Awkwafina e Tony Leung.

Altra sere TV che debutterà su Disney+ è WandaVision. Il cast sarà formato da Elizabeth Olsen, Paul Bettany e Teyonah Paris. Per vedere il primo episodio della serie televisiva bisognerà attendere la primavera del 2021, periodo in cui arriverà anche Loki. La storia narrerà le vicende successive all’allontanamento di Tesseract nel corso di alcuni eventi mostrati in Avengers: Endgame. Una delle pellicole più attese è Doctor Strange in The Multiverse of Madness, con protagonista Benedict Cumberbatch. Il film diretto da Scott Derrickson, debutterà nelle sale cinematografiche il 7 maggio 2021.

Annunciata anche l’uscita di Thor Love and Thunder, nuovo cinecomic diretto da Taika Waititi, il quale debutterà il 5 novembre 2021. Nel cast vedremo Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman. Nuova serie televisiva in uscita nell’estate 2021 su Disney+ sarà What If? In questo caso saranno tantissimi gli attori che torneranno a doppiare i loro personaggi nello show animato. Nell’autunno del 2021 vedremo invece la serie Hawkeye che avrà come protagonista Jeremy Renner.

La lista dei film e delle serie TV annunciate da Marvel Studios è veramente molto lunga, infatti vedremo il debutto anche dei Fantastici Quattro, un capitolo dedicato agli X-Men, Captain Marvel 2, Black Panther 2, Guardiani della Galassia Vol. 3 e Blade.

Cosa ne pensate dei nuovi film e serie TV dell’Universo Cinematografico Marvel che debutteranno tra non molto?