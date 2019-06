Sea of Thieves: in arrivo il gioco di ruolo basato sul videogame per Xbox

Aperti i pre ordini per il gioco di ruolo ufficiale di Sea of Thieves edito da Mongoose Publishing. Avventure, tesori e il Kraken con il nuovo Avast system.

Mongoose Publishing, in collaborazione con Xbox Game Studios, è pronta a portare i giocatori in un’avventura per i sette mari con il gioco di ruolo di Sea of Thieves: Sea of Thieves Roleplaying Game.

Sea of Thieves è un gioco multiplayer per per Pc e Xbox One a tema piratesco. In una partita tipica di Sea of Thieves i giocatori navigano alla ricerca di tesori e spesso la disputa per il tesoro può sfociare in combattimenti pvp.

Sea of Thieves Roleplaying Game userà il nuovo sistema di gioco Avast system, un set di regole di facile apprendimento pensato per rendere al meglio le tematiche e il mood piratesco di questo gioco, privilegiando l’azione e la capacità di risoluzione dei problemi.

Nella sua incarnazione analogica i giocatori potranno vivere avventure cariche di elementi tipici di questo genere come ad esempio combattere orde di pirati non morti, esplorare isole tropicali, formare alleanze commerciali e ovviamente durante i loro viaggi potranno imbattersi in mostri marini e nel Kraken.

I primi contenuti che saranno messi in commercio saranno la Sea of Thieves Roleplaying Game box e il Legendary Dice Box Set.

Sea of Thieves Roleplaying Game box conterrà tutto il necessario per giocare: i tre manuali di gioco (Book of Pirates, Lore of the Sea e Book of Voyages), un set di token e di card per gestire comodamente equipaggiamento e tesori, diciotto dadi speciali Legendary Dice, il registro pirata in cui annotare i progressi del proprio personaggio e un poster con la mappa di tutte le isole conosciute.

Nella Sea of Thieves Roleplaying Game box sarà incluso anche un codice esclusivo che darà diritto a download speciali per il videogame.

Il Legendary Dice Box Set sarà una scatola che conterrà 20 dadi (ricordiamo che nel set base del gioco sono già compresi 18 dadi), sulle cui facce saranno impressi i simboli speciali – cassa del tesoro, monete, ossa, teschio e ossa incrociate – necessari per giocare al gioco di ruolo.

Sea of Thieves Roleplaying Game verrà messo in commercio, in inglese, ad ottobre 2019 ad un prezzo di 30,00£ per la Game box e 17,50£ per il set di dadi.

Mongoose Publishing ha aperto i pre ordini sul suo sito ufficiale, chi dovesse acquistare Sea of Thieves Roleplaying Game box riceverà immediatamente i contenuti in formato digitale.