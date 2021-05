Secret Invasion: Killian Scott in lizza per entrare nel cast

Dopo il successo di WandaVision e The Falcon & The Winter Soldier, la Marvel ha ampiamente dimostrato di voler trattare le serie TV targate Disney Plus alla stregua dei film. Tra le produzioni future più attese c’è senza ombra di dubbio Secret Invasion, basata sul celebre crossover fumettistico del 2008.

Dal portale Deadline apprendiamo come Killian Scott, noto per aver preso parte a Dublin Murders, Love/Hate, e Damnation, sia in trattative per entrare a far parte del già corposo cast. Il suo ruolo rimane tuttavia ancora ignoto.

In Secret Invasion faranno il grande ritorno Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn rispettivamente nei panni di Nick Fury e Talos, skrull apparso per la prima volta in Captain Marvel.

Nel cast troveremo anche il Premio Oscar Olivia Colman, la star di Game of Thrones Emilia Clark e Ben-Adir nei panni del villain principale. Nel fumetto alcuni dei più importanti eroi del mondo Marvel come Iron Man, Mister Fantastic e Professor X uniscono le forze in un gruppo chiamato Gli Illuminati per combattere gli Skrull.

Ovviamente la presenza di questi personaggi all’interno della serie appare impossibile, dunque resterà da capire quale arco narrativo decideranno di inventarsi i Marvel Studios. Alcuni fan, inoltre, sono convinti che un importante personaggio di Falcon & Winter Soldier possa in realtà essere uno skrull a seguito delle azioni commesse nella puntata finale.

Anche in Captain Marvel è stata cambiata l’origine degli Skrull dal momento che vengono dipinti come buoni e uniti per combattere la razza aliena dei Kree.

