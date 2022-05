Samuel L. Jackson torna a parlare del suo Nick Fury per Secret Invasion, la serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe che porterà su Disney+ una delle saghe fumettistiche più amate della Casa delle Idee, Secret Invasion, per l’appunto. Secondo l’attore, tornare a rivestire il ruolo della superspia marveliana è stata un’occasione speciale per scoprire altri retroscena del passato di Fury, che è stato solamente sfiorato durante gli eventi di Captain Marvel, ambientato anni prima gli eventi principali della saga degli Avengers.

Samuel L. Jackson racconta il suo ritorno come Nick Fury in Secret Invasion

La prima apparizione di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury risale al 2008, quando il direttore dello S.H.I.E.L.D. comparve nella scena post-credit di Iron Man. La presenza di Fury all’interno del Marvel Cinematic Universe è stata centrale nell’imbastire momenti che hanno privilegiato una narrazione spionistica, come in Captain America: The Winter Soldier, o per portare alla nascita della superformazione dell’MCU, gli Avengers.

Nonostante sia ancora protetta dal massimo riserbo, la futura serie del Marvel Cinematic Universe sta incuriosendo sempre di più i Marvel Fan. Durante un’intervista per Entertainment Weekly, Samuel L. Jackson ha parlato del suo ritorno come Nick Fury in Secret Invasion, confessando di avere avuto l’occasione di scoprire nuovi aspetti del suo alter ego nel Marvel Cinematic Universe:

Ci sono cose che non immaginavo nemmeno su Nick Fury, che ho appena scoperto. Le menti dietro quello che è successo durante il Blip sono fantastiche, e questo è solo una parte di quello che scopriremo mentre faremo la serie… Mi sta dando la possibilità di esplorare lati inediti di Fury, non solo quando Nick Fury sia tosto. Mi son divertito durante la lavorazione, e non vedo l’ora che gente scopra questo suo lato quando uscirà la serie.

Stando a quanto detto da Jackson, Secret Invasion potrebbe quindi svelare cosa è accaduto nei cinque anni intercorsi tra lo schiocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War e quello di Tony Stark in Avengers: Endgame. Al fianco di Jackson, in Secret Wars torneranno personaggi noti del Marvel Cinematic Universe, come Mariah Hill (Cobie Smulders), Everett Ross (Martin Freeman), Talos (Ben Mendhelson) e James Rhodes, alias War Machine (Don Cheadle).

L’offerta di Disney+