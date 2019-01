Secret Mundi: un kickstarter per l’occulto

Fire Ruby Designs ha recentemente lanciato la sua campagna KS per la produzione della copertina e del comparto artistico di Secret Mundi, un’espansione adatta al loro gioco di ruolo “Esoterica” o, secondo gli autori stessi, a chiunque voglia aggiungere più materiale legato occultismo alle proprie sessioni.

Il progetto finale mira a creare un tomo enciclopedico su gruppi e individui legati al mondo dell’occulto e spunti di gioco. Sebbene sviluppato per Esoterica, l’obiettivo è creare un manuale utilizzabile in qualunque gioco d’ambientazione moderna, indipendentemente dal sistema usato.



Al momento sono già pronte 70 voci, in parte completamente inventate in parte derivate da fatti reali, ma stando alle dichiarazioni dell’autore potrebbero ulteriormente aumentare in base a come andrà la raccolta fondi.

Riportiamo direttamente dalla campagna KS:

“Benvenuto a Secretum Mundi. Il progetto è quello di creare e pubblicare un supplemento in stile enciclopedico per il gioco di ruolo di Esoterica, o per qualsiasi altro gioco di ruolo che si concentra sull’occulto e sulla magia nel mondo moderno. Il libro conterrà una serie di voci alfabetiche su individui, luoghi, eventi e oggetti occulti, la maggior parte dei quali avrà degli agganci che potranno essere usati per creare avventure. Inoltre, molte delle voci si collegheranno tra loro, in modo che da poter essere utilizzate per creare una mini campagna. Il libro non contiene regole ed è quindi system-neutral, e può essere utilizzato con qualsiasi gioco di ruolo a tema occulto.”

Ecco un esempio, ancora in fase di lavorazione, di quelli che potrebbero essere i contenuti dell’opera:

Venere d’alabastro

Scolpita nel periodo romano medio-repubblicano, la Venere d’Alabastro è enigmatica e ultraterrena. Ciò che ad uno sguardo superficiale sembra essere una semplice statua di una donna nuda, ritenuta essere Venere, diventa sempre più complessa quanto più la si osserva. Le membra della donna sembrano innaturalmente lunghe e alcune linee del corpo sembrano fuori posto. Stranamente piuttosto che dare alla statua un aspetto amatoriale o grezzo, questi strani cambiamenti fisici conferiscono alla composizione generale un qualcosa di inquietante. Ciò è rafforzato dagli studi degli storici dell’arte che affermano che la qualità dell’intaglio e la naturalezza della composizione fanno sembrare che la statua sia stata scolpita da un maestro e che la figura rappresenti il ​​vero aspetto della musa dell’artista.

Qualunque sia la verità, la Venere non viene più messa in mostra dallo Smithsonian – l’opera è inquietante e deprimente, e tende a gettare un’ombra su coloro che la vedono. La Fratellanza Oscura ha dichiarato che la statua è in realtà una rappresentazione di Cormorgan, la dea celtica dell’amore e della morte.

Aggancio di gioco: Gli occultisti hanno affermato che, sebbene in qualche modo la Venere d’alabastro sembri essere un Vaso dell’Anima, nessuno è stato in grado di usarlo come tale, e la statua è stata bollata come stranezza nel Mondo Segreto. Tuttavia, un contatto dei personaggi rivela che un manoscritto nella British Library indica che il vero Vaso dell’Anima potrebbe trovarsi all’interno della statua dell’Alabastro. Se i personaggi vogliono ottenerlo, dovranno prelevare la Venere dallo Smithsonian e rompere l’antica statua …

In questo caso, La Fratellanza Oscura è coperta da un’altra voce nel libro, e il Vaso dell’Anima è un oggetto magico di Esoterica.

Il kickstarter chiuderà il 29 gennaio, ma già ora ha raccolto più del triplo dei fondi necessari.