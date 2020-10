Seven to Eternity – si chiude la serie fantasy di Remender & Opeña

Anticipando di qualche giorno l’ufficializzazione delle uscite Image previste per gennaio/febbraio negli Stati Uniti, Rick Remender ha confermato la fine di Seven to Eternity con il #17 previsto proprio per febbraio negli Stati Uniti.

Seven to Eternity #17 sarà un albo con foliazione doppia, l’arco narrativo finale intitolato “Springs of Zhal” inizierà sul #14 previsto a novembre nelle fumetterie americane. Seven to Eternity è pubblicata in Italia, in volumi, da Panini Comics.

La serie è scritta da Rick Remender con matite di Jerome Opeña e colori di Matt Hollingsworth.

Seven to Eternity – le parole di Rick Remender

Queste le parole dello scrittore Rick Remender sulla fine della serie:

Abbiamo passato circa 5 anni su questa serie e tutti coloro che ci lavorano si sono sforzati affinché la terminassimo sullo stesso livello con cui l’avevamo lanciata. Jerome e Matt hanno lavorato duramente e messo una grande quantità di amore in ogni singola pagina e siamo tutti ansiosi di potervi mostrare la fine di questo viaggio.

Seven to Eternity – la serie

Seven to Eternity è un fantasy moderno che richiama i grandi classici del genere ma anche Dune e Star Wars.

Ecco come Panini Comics presentava il primo volume: