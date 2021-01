Sex and the City tornerà con una nuova stagione

Sex and the City sta ufficialmente per tornare.

I fan sono stati sorpresi Domenica da un annuncio fatto sui social media da Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda) che hanno annunciato il loro ritorno sul servizio via cavo HBO Max. La nuova serie si intitolerà And Just Like That…, in omaggio alla serie originale. La produzione inizierà, ovviamente a New York, a fine primavera.

Il regista Michael Patrick King, che ha vinto un Emmy per il suo lavoro con la serie, e che ha scritto e diretto entrambi i due lungometraggi di Sex and the City, parteciperà a questa nuova produzione, composta da 10 episodi. Il creatore della serie originale, Darren Star, non verrà coinvolto in questo nuovo progetto e attualmente la produzione è alla ricerca di uno showrunner. Sarah Aubrey, responsabile delle produzioni originali della HBO Max ha affermato:

Sono cresciuto con questi personaggi, e non vedo l’ora di vedere come la loro storia si è evoluta in questo nuovo capitolo, con l’onestà, l’intensità, l’umorismo e l’amata città che li ha sempre definiti

I fan non vedranno, invece, il ritorno di Kim Cattral (Samantha) che già nell’Ottobre 2017 si era espressa a favore della cancellazione del proprio personaggio nel tentativo di migliorare l’inclusività della serie originale. Sex and the City, basato sui romanzi di Candice Bushnell, andò in onda per sei stagioni dal 1998 al 2008, vincendo, nel 2001, l’Emmy come migliore commedia. Darren Star ha inoltre affermato durante un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in Ottobre, di non aver alcun interesse a tornare a lavorare alla serie, affermando di volersi concentrare sulla sua ultima creazione, I May Destroy You.

Durante un’intervista del 2018 Sarah Jessica Parker aveva affermato che il personaggio di Carrie si sarebbe entusiasmata per il movimento #Metoo, aggiungendo che le sarebbe piaciuto interpretarla in quelle circostanze. Le sei stagioni originali di Sex and the City sono attualmente in streaming su HBO Max. Il colosso dello streaming, inoltre, in collaborazione con Warnermedia sta attualmente lavorando ad una serie di reboot di serie tv iconiche, come Gossip Girl e Pretty Little Liars.