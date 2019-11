Share, il film di HBO andrà in onda domani su Sky Cinema!

Sky Cinema e HBO hanno annunciato che Share andrà in onda per tutti gli abbonati al servizio Sky. Si tratta del film diretto da Pippa Bianco.

Acclamato nel corso di quest’anno al Sundance Film Festival e al Festival di Cannes, Share andrà in onda (e in prima visione) su Sky Cinema Due, domani mercoledì 6 novembre alle 21.15. Per chi non lo sapesse, si tratta del lungometraggio diretto da Pippa Bianco e vede come protagonista la giovane Rhianne Barreto.

“Al centro della storia c’è Mandy (Rhianne Barreto), una giovane atleta di 16 anni, e la sua vita apparentemente normale. Fino a quando una mattina non si risveglia sul prato di fronte la casa dei suoi genitori, senza ricordare nulla della sera precedente“, spiega il comunicato di Sky. “Quel giorno la vita di Mandy cambierà per sempre: un video scioccante di quella notte inizia a diffondersi sui telefonini di tutta la sua scuola“.

La storia proposta da Share segue la povera Mandy, e precisamente la sua ricerca della verità, resa purtroppo più difficile da diverse situazioni che si vengono a creare, oltre alla rabbia e alla negazione della sua famiglia e dei suoi coetanei.

“Prima di diventare un lungometraggio, Share è stato un pluripremiato cortometraggio, che Pippa Bianco ha scritto e diretto nel 2015. […] Per costruire adeguatamente la storia di Mandy con una ricerca rigorosa, Pippa Bianco ha condotto numerose interviste con vittime di violenze sessuali, attivisti, investigatori e avvocati, oltre a personale scolastico, psicologi e anche alcuni colpevoli“.

Inoltre, Share vanta un cast di talenti emergenti, vale a dire Charlie Plummer, Nicholas Galitzine, Lovie Simone, insieme a Poorna Jagannathan e JC MacKenzie nei panni dei genitori di Mandy.

Credit: HBO