Shazam 2 è ufficialmente in lavorazione

L’annuncio era nell’aria, e non solo a causa degli ottimi risultati che il film ha ottenuto durante il week-end di lancio: Shazam 2 si farà, ed è già in lavorazione. Il primo a scriverne è stato The Wrap che segnala come lo sceneggiatore Henry Gayden abbia già firmato un contratto per scrivere il sequel di questo blockbuster. Non sappiamo ancora se tornerà David S. Sandberg dietro la regia, ma le probabilità sono molto alte.

Questa notizia è solo una delle tante arrivate dopo il grande successo al botteghino del film con protagonista Zachary Levi e Asher Angel. Anche Dwayne Johnson, uno dei produttori del film, si è congratulato con il cast e lo staff su Instagram, dicendo anche che il film su Black Adam inizierà ad essere girato nel 2020 e porterà inevitabilmente ad uno scontro con Shazam stesso.

Facendo bene i conti, le strade percorribili da Shazam 2 sono molte e non ne sapremo nulla di più fino all’annuncio ufficiale del completamento della sceneggiatura: il finale del film comunque lascia un paio di spunti che potrebbero essere fondati e potrebbero portare ad una nuova battaglia per la salvezza dell’umanità. Inoltre, visto che lo scontro tra Shazam e Black Adam è stato uno degli argomenti più trattati nel fumetto, probabilmente dopo il film standalone con The Rock avremo modo di vedere entrambi i campioni sfidarsi sul grande schermo.

Per fare il punto della situazione, Black Adam, al secolo Teth-Adam, è un guerriero egiziano potenziato dal mago Shazam (come succede per Billy Batson): la differenza sostanziale fra i due super eroi è che il guerriero nel tempo ha imboccato la via del male ed è divenuto un antieroe corrotto. I poteri di Black Adam sono simili a quelli di Shazam, anche se le lettere che compongono il suo nome sono le iniziali di divinità egiziane che gli conferiscono poteri quali il volo, il controllo delle condizioni meteorologiche, la conoscenza della magia nera e uso dell’elettricità.