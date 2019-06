Shazam: arriva la action figure di Mafex – Medicom Toy

Mafex presenta la nuova figure tratta dal film di Shazam! Mantello in tessuto e parti intercambiabili i punti di forza di questa action snodabile in plastica

Dopo il buon successo riscontrato al cinema, Shazam è pronto ad invadere le nostre case con una action figure dedicata a questo storico eroe.

Per chi non lo conoscesse Shazam è un personaggio appartenente al gruppo di super eroi DC Comics. Nato nel 1939 con il nome di Captain Marvel ha visto il suo esordio nel 1940 sulle pagine di Whiz Comics salvo poi essere acquistato dalla DC e subendo un cambio di “nome” passando da Captain Marvel a Shazam per evitare l’omonimia con il personaggio della “casa delle idee”. In diretta concorrenza con Superman e Batman le storie di Shazam all’epoca registrarono un successo incredibile arrivando addirittura a doppiare le vendite dei due diretti concorrenti.

Shazam è l’alterego di Billy Batson, un ragazzino di 15 anni rimasto orfano che a sua insaputa viene scelto come suo campione del bene dal Mago Shazam. Infatti ogni volta che il ragazzino pronuncia il nome del mago, si trasforma in una sua versione adulta acquisendo diversi poteri di figure mitologiche.

La action figure è estremamente somigliante alla sua controparte reale con le sembianze dell’attore Zachary Levi. Queste tipo di action figure raggiungono un’altezza media di 16cm circa, sono completamente snodate, includono delle parti di ricambio per poter posizionare la figure proprio come nel film o come più la nostra fantasia ci propone e hanno incluso uno stand espositivo che permette di fissarla per le pose in volo o per quelle più estreme.

Il nostro supereroe è realizzato completamente in plastica e ha il mantello in tessuto ( all’interno c’è un filo di ferro che permette allo stesso di essere piegato per poter usarlo al meglio durante le nostre pose). Tra gli extra che troveremo ci sono dei volti e mani intercambiabili, degli effetti di fulmini e qualche extra ripreso dal film per le varie pose.

L’uscita di Shazam è prevista pe ril mercato Giapponese a Febbraio 2020 al prezzo di 8.580 yen.