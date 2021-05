Shazam: Fury of the Gods, Zachary Levy festeggia l’inizio delle riprese

Sono ufficialmente partite ad Atlanta le riprese di Shazam: Fury of the Gods, sequel del film del 2019 diretto da David F. Sandberg. L’annuncio è arrivato su Instagram da Zachary Levy, che tornerà ancora una volta nei panni del celebre eroe dei fumetti DC.

L’attore ha postato una foto delle scarpe brandizzate a tema Shazam! e ha voluto ringraziare Warner Bros, i suoi colleghi e tutti coloro che lo hanno supportato in questi anni. Nel film ci sarà anche Asher Angel nuovamente nei panni del giovane Billy Batson assieme alla sua famiglia adottiva, che nel finale del primo capitolo ha ottenuto i poteri di Shazam!.

Non ci sarà, invece, il Dr. Sivana interpretato da Mark Strong nonostante nella scena post credits del film fosse stato visto dialogare e architettare un piano di fuga con Mr. Mind, alieno malvagio e super intelligente.

Iniziate le riprese del sequel di Shazam!

Nel nuovo film l’alter ego di Billy Batson dovrà fare i conti con le figlie di Atlante, Hespera e Kalypso, interpretate rispettivamente da due attrici di serie A: il premio Oscar Helen Mirren e Lucy Liu.

Shazam: Fury of the Gods! uscirà nelle sale americane il 2 giugno 2023. Al momento è l’unico film targato DC Comics annunciato per quell’anno, ma sicuramente il prossimo Fandome, in programma a ottobre, cambierà le carte in tavola. D’altronde il titolo del sequel è stato annunciato proprio in occasione della prima edizione del mega evento virtuale, avvenuta l’anno scorso.

Staremo a vedere se in futuro Shazam riuscirà a scontrarsi con il Black Adam di Dwayne “The Rock” Johnson, carico come non mai per il debutto all’interno del DC Extended Universe. Magari il tutto potrebbe avvenire in un ipotetico terzo capitolo del franchise.

