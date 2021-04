DC FanDome: ecco le date del nuovo evento virtuale

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, l’evento dedicato ai fan dell’universo DC noto come DC FanDome (che noi abbiamo seguito in diretta) tornerà anche quest’anno e la notizia è arrivata da poche ore tramite i profili social ufficiali di WarnerMedia e DC e il sito dell’evento.

L’evento globale DC FanDome tonerà nella notte tra il 16 ottobre e il 17 ottobre e per confermare queste date è stato pubblicato un breve video teaser proprio tramite i suddetti canali social. Al momento non sappiamo nient’altro che la data ufficiale dell’evento e quindi restiamo in attesa di ulteriori novità in merito.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/sDjIGGAdB3 — Batman (@DCBatman) April 28, 2021

Ricordiamo che lo scorso anno il DC Fandome ci ha permesso di scoprire tantissime novità riguardanti l’universo DC sia dal punto di vista cinematografico e televisivo che fumettistico e videoludico. Sono stati presenti numerosi ospiti internazionali tra cui Zachary Levi che ha annunciato Shazam: Fury of the Gods, Gal Gadot con un panel dedicato interamente a Wonder Woman 1984, James Gunn per la presentazione del nuovo Suicide Squad e l’annuncio del multiverso cinematografico con il film The Flash.

Spazio, sicuramente, anche per Gotham Knights, il nuovissimo videogioco co-op sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, permetterà ai giocatori di impersonare quattro membri della bat-famiglia targata DC Comics: Batgirl, Nightwing, Robin e Red Hood. Il DC FanDome 2021 rappresenterebbe inoltre l’occasione perfetta per svelare la nuova data d’uscita del gioco che, lo ricordiamo, era atteso per la fine dell’anno in corso, ma è stato inaspettatamente rimandato al 2022.

Il precedente evento ha raggiunto ben 220 paesi del mondo con circa 22 milioni di spettatori. Quest’anno sicuramente scopriremo qualcosa in più proprio sul sopracitato The Flash, sull’adattamento live-action della serie di culto prodotto da Netflix The Sandman e sull’attesissimo film The Batman. Chissà quali altre sorprese ci riserverà l’evento. In vista proprio di una possibile presentazione ufficiale del nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro, vi invitiamo a recuperare la celebre trilogia di Christopher Nolan e a questo link di Amazon potete trovare il cofanetto completo.