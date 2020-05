Shazam! – il regista “completa” il cammeo di Superman

Henry Cavill interpreterà di nuovo Superman nei prossimi film con protagonisti gli eroi DC, si parla di cammei mentre sembrano in alto mare le trattative per un sequel de L’uomo d’Acciaio, intanto però David F. Sandberg – regista di Shazam! – ha espresso tutto il suo entusiasmo per la notizia “completando” il cammeo di Superman nella pellicola con risultati esilaranti.

Eccovelo:

I know a lot of you asked for this but I’m not so sure this is an improvement. But hey, at least you can stop messaging me about it now. pic.twitter.com/Y4BdiJ2MjE

— David F. Sandberg (@ponysmasher) May 29, 2020