Tutte le serie del Marvel Cinematic Universe della Fase Quattro hanno tenuto conto del Blip, il fenomeno che dopo Avengers: Endgame ha influenzato enormemente il francihse. La sparizione di metà della vita dall’universo allo sciocco di dita di Thanos in Infinity War e il suo repentino ritorno cinque anni dopo in Endgame è un evento che difficilmente si può ignorare, eppure il Blip non viene considerato in She-Hulk: Attorney at Law.

In She-Hulk: Attorney at Law ignora volutamente il Blip visto in Avengers: Endgame

La nuova serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Jennifer Walters, infatti, è la prima produzione che non fa menzione di questo tremendo evento del franchise. Gli unici riferimenti che si possono cogliere nei primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, infatti, sono rapidi cenni legati a Hulk, ma il tono divertente dell’avventura di Jennifer Walters sembra non lasciare spazio alla drammaticità di questo evento, che è stato invece centrale in altre produzioni, come WandaVision o The Falcon and the Winter Soldier.

Tatiana Maslany as Jennifer "Jen" Walters/She-Hulk in Marvel Studios' She-Hulk: Attorney at Law, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Studios. .. 2022 MARVEL.

A spiegare questa scelta è stata la sceneggiatrice della serie, Jessica Gao, che ha specificato, durante un’intervista con Lifehacker, come l’assenza di riferimenti al Blip in She-Hulk: Attorney at Law sia una decisione ponderata:

Già tanti film e serie TV del Marvel Cinematic Universe hanno già dato copertura al Blip e se ne è parlato così a lungo che mi sembrava di poter dire ‘Ok, ne hanno già parlato in tanti, oramai la gente ha accettato questo evento’. Viviamo in un mondo in cui è accaduto, la gente lo ha accettato ed è andata avanti.

Per quanto accettabile che un evento come il Blip abbia presentato un impatto non indifferente sui personaggi del Marvel Cinematic Universe, la scelta di non reiterare un racconto che scaturisca direttamente dagli eventi di Avengers: Endgame è una decisione intelligente da parte della produzione di She-Hulk: Attorney at Law.

