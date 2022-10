In occasione di Lucca Comics and Games 2022, anche quest’anno saranno presenti una serie di esclusive collezionabili firmate Bandai. Oggi, in anteprima per voi, andremo a recensire una nuova proposta per la linea S.H Figuarts dedicata a un’icona dell’universo di Dragon Ball. Scopriamo insieme tutti i dettagli del drago Shenron Bandai Event Exclusive!

Drago Shenron – Il personaggio

Shenron, noto anche come Shen Long, è una delle figure più note all’interno delle opere di Dragon Ball, basti pensare che soltanto nella prima serie compare per ben 4 volte. Il personaggio fa la sua comparsa soltanto quanto viene evocato tramite le 7 sfere del drago e solo allora può soddisfare una serie di desideri. Tuttavia, quest’ultimi possono essere richiesti in funzione di alcune limitazioni, come ad esempio l’impossibilità di richiedere più di una volta la stessa cosa. Quindi, ad esempio, se un personaggio muore e viene resuscitato grazie al drago, non potrà accadere una seconda volta.

Il packaging

Rispetto alla precedente versione del drago Shenron proposta da Bandai per la linea S.H Figuarts (datata 2017), questa nuova speciale figure differisce anche dalla confezione. Infatti, rispetto alle colorazioni classiche della linea, qui troviamo il tipico design che da anni ormai caratterizza questa tipologie di esclusive. I nuovi colori sono brillanti e, in contrasto con il nero, decisamente POP. Le altre caratteristiche del packaging risultano invece invariate. La scatola è realizzata in cartone leggero ed è dotata della classica finestra trasparente attraverso la quale è possibile dare una prima occhiata al contenuto.

Bandai Exclusive

A completare il tutto ci sono una serie di immagini esplicative che raffigurano il drago e gli immancabili loghi Bandai, Tamashii Nations e Dragon Ball. Dalle immagini presenti nella confezione è possibile vedere che all’interno della è presente anche uno stand espositivo su cui si può posizionare il drago. Cosa non banale per i prodotti della linea S.H Figuarts.

Bandai Exclusive

Shenron Bandai Event Exclusive

Una volta aperta la confezione troviamo tutto il contenuto alloggiato all’interno di un blister trasparente protettivo. Il drago è da assemblare e per farlo è necessario utilizzare 4 pezzi: la testa, il busto e due parti che comporranno la coda. Insieme al protagonista ci sono poi le immancabili sfere del drago e i tutti i componenti utili a montare il supporto in plastica trasparente.

Comporre il drago è davvero semplice e, una volta effettuato il montaggio (aiutatevi con il libretto fornito in dotazione), la figure è pronta per essere esposta in tutto il suo splendore. Il colpo d’occhio d’insieme è notevole, siamo di fronte a una figure alta circa 29 cm.

Bandai Exclusive

Grazie al supporto trasparente, incluso nella confezione, il drago risulta essere stabile e ben bilanciato. Dal punto di vista dello sculpt, ogni dettaglio è stato realizzato in maniera corretta e il design è in linea con quanto visto nel manga dal quale prende ispirazione il personaggio.

Un plauso va senza alcun dubbio alla realizzazione delle scaglie presenti sul corpo, in grado di simulare la tipica pelle dura e resistente dei draghi. Anche la parte inferiore del corpo è ben curata, con un ventre anch’esso pieno di dettagli.

Bandai Exclusive

Bandai Exclusive

La colorazione del drago Shenron

A differenza della precedente versione del drago Shenron di Bandai per la linea S.H. Figuarts, questa nuova proposta vanta una colorazione decisamente più brillante, che potremmo definire “metallica”. Il contrasto del verde con il giallo del ventre dona una buona profondità all’insieme e le linee di demarcazione non presentano imperfezioni. Ottimamente realizzato anche il muso del drago, dotato di bocca apribile colorata finemente anche al suo interno.

Bandai Exclusive

Gli accessori

Come anticipato, oltre alla presenza dello stand espositivo, questa nuova proposta vede al suo interno anche la presenza delle 7 sfere del drago. Esse sono rappresentate poste all’interno di un effetto energetico, così da replicare l’evocazione del drago. L’effetto è di un bel giallo acceso, con una sfumatura arancione intenso nella parte centrale. Dal nostro punto di vista troviamo corretta anche la colorazione delle sfere, poiché quest’ultime cambiano nel loro aspetto una volta attivate.

Bandai Exclusive

La posabilità del drago Shenron

A differenza di altre proposte S.H. Figuarts, questo prodotto non è propriamente ottimo dal punto di vista della giocabilità e posabilità in collezione. Il drago è sì dotato di snodi a sfera, ma i movimenti lungo il corpo sono ridotti al minimo. Questi vengono infatti quasi prettamente utilizzati soltanto per la rotazione dei pezzi, così da trovare la giusta posizione sullo stand espositivo, posizione che è sostanzialmente obbligata e che mostra pochi margini di manovra. Inoltre, modificano la posizione ideale del drago, si avrà di conseguenza una non linearità per quel che riguarda lo sculpt e la colorazione del corpo.

Tuttavia, non si può dire lo stesso della testa, bocca compresa, e delle zampe. La prima può infatti effettuare una rotazione su se stessa e può essere inclinata verso il basso e l’alto. La bocca è dotata anch’essa di articolazione dedicata, pertanto è possibile esporre il drago con la bocca aperta o chiusa, a seconda dei propri gusti personali. Infine, Shenron può ruotare le zampe, piegare i gomiti e ruotare e piegare i polsi.

Bandai Exclusive

In conclusione

Per concludere, se da tempo state cercando un drago Shenron di qualità e vi siete persi la precedente uscita, questa nuova Shenron Bandai Event Exclusive può senza alcun dubbio fare al caso vostro. Il character design è congruo con il personaggio e nel suo insieme la realizzazione costruttiva rispecchia i canoni tipici della linea S.H Figuarts. Infine, la colorazione speciale e l’edizione limitata del set, rendono questa figure ottima anche per tutti i collezionisti che vogliono avere in collezione prodotti esclusivi e ricercati.

Vi ricordiamo infatti, che questo drago Shenron di Bandai per la linea S.H Figuarts è disponibile per l’acquisto, essendo un’esclusiva evento, soltanto presso Lucca Comics and Games 2022.