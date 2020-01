Shota Aizawa di Banpresto: la recensione

Shota Aizawa, il nuovo personaggio prodotto da Banpresto, arriva direttamente dall’anime di successo My Hero Academia. La statua appartiene alla linea The Amazing Heroes (di cui abbiamo già recensito la quarta uscita) e ne costituisce la sesta uscita. E’ uno degli insegnanti del liceo per giovani eroi che svolge anche l’attività di Pro-Hero con il nome di Eraserhead.

Il Personaggio

Shota Aizawa è uno dei personaggi immaginari dell’anime e manga My Hero Academia. Oltre ad essere un insegnante della classe della Classe 1-A dello Yuei è anche un Pro-Hero conosciuto con il nome di Eraserhead. I suoi abiti e il suo costume da Hero sono praticamente la stessa cosa infatti non si notano particolari cambiamenti nel suo outfit. Fisicamente Shota è un uomo piuttosto alto e longilineo dai folti e lunghi capelli corvini, la frangia dei capelli gli copre quasi sempre la fronte, salvo quando indossa i suoi occhiali da Hero, che spesso tiene anche solamente in fronte. Il Quirk di Shota Aizawa – annullamento – consiste nell’eniminare il quirk dell’avversario con lo sguardo, per questo motivo infatti utilizza un visore che nasconde al nemico gli occhi poiché il suo quirk si attiva solamente quando gli occhi sono aperti. Per causa del suo potere ha quasi sempre gli occhi secchi e riesce ad utilizzare il quirk per un periodo di tempo limitato. È molto abile anche nel combattimento a corto raggio in cui utilizza la sua arma di cattura sia contro uno che contro molti Villains. Riesce infatti a cavarsela da solo anche se si trova davanti a un elevato numero di nemici senza dover attivare il suo Quirk.

La confezione

La confezione, in linea con le precedenti uscite, appare molto semplice e di dimensioni compatte, infatti al suo interno il personaggio è smontato in pochi pezzi permettendone un confezionamento adeguato. Sul frontespizio troviamo un bel primo piano di Shota con i vari loghi del prodotto, quello della serie My Hero Academia, quello della linea The AMazing Heroes, e il logo azzurro di Bandai Spirits in basso a destra. Nelle altre facciate della scatola troviamo sempre l’immagine del prodotto replicato in diverse angolazioni. Dentro la scatola, protette da del cartoncino, le parti che compongono la figure sono contenute dentro una serie di bustine di plastica a ulteriore protezione del prodotto.

Shota Aizawa – The Amazing Heroes Vol.6 – Banpresto

La statuetta di Shota Aizawa, come tutti i prodotti di Banpresto è realizzata in PVC, si compone grazie a pochi pezzi da assemblare. Questa uscita, a differenza delle precedenti, possiede anche un accessorio che Shota utilizza per immobilizzare l’avversario che arricchisce la figure di un bellissimo effetto e sensazione di dinamismo dato che lo stesso funge da sciarpa avvolgendo il collo, prolungandosi alle estremità e incastrandosi nelle mani appositamente sagomate per afferrarlo.

Il corpo di Shota è formato da tre pezzi principali: Gambe, Torso e testa. La testa va però incastrata solamente dopo l’arma di cattura in modo che stia saldamente incastrata tra testa e busto. La rimanente parte dell’arma di cattura va posizionata in modo tale che venga impugnata dal personaggio, non vi sono istruzioni particolarmente complesse pertanto basta osservare le figure e usare un pizzico di intuito. Dentro le buste è inoltre presente una basetta di colore nero trasparente con cui potremo agganciare la figure che in seguito apparirà sollevata a mezz’aria dando l’illusione che stia scattando durante una battaglia.

Non passa certamente inosservato il livello di dettaglio del volto e dei capelli che seguono la direzione del balzo che Shota sta per effettuare. Gli occhi di colore rosso, segno dell’utilizzo del Quirk, sono ben delineati e dipinti con tanto di rughe e segni della stanchezza per l’utilizzo del suo potere. La posa scelta per questa figure non permette una esposizione del prodotto senza piedistallo infatti l’incastro posizionato dietro i pantaloni ne permette un ottimo equilibrio sebbene non sia molto pesante. Il colore del prodotto è quasi interamente nero caratterizzato solamente da alcuni elementi che “staccano” come gli occhiali dorati, la cintura o l’arma per immobilizzare il nemico, di colore grigio.

Conclusioni

Per una statua di queste dimensioni il rapporto qualità prezzo è sicuramente adeguato, la posizione dinamica e più action di altre sopperisce la semplicità di colori – dovuta principalmente al personaggio stesso – ma comunque stupisce per i numerosi dettagli che caratterizzano volto e capelli. Un punto in più sicuramente viene dato per l’accessorio di immobilizzazione che è possibile modellare ed inserire all’interno dei palmi delle mani conferendo alla statuetta ulteriore dinamismo.