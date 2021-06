Si conclude Aposimz di Tsutomu Nihei

Aposimz di Tsutomu Nihei, edito in Italia dalla casa editrice Star Comics, terminerà, se non ci sono ritardi, tra due capitoli, il 25 agosto. A confermare la notizia il numero di agosto della rivista Shonen Sirius di Kodansha.

Aposimz: il manga

Tsutomu Nihei ha lanciato il manga con il titolo Ningyō no Kuni su Shonen Sirius nel febbraio 2017. Kodansha ha pubblicato l’ottavo volume del manga in Giappone il 30 aprile mentre Kodansha Comics ha pubblicato il sesto volume il 19 gennaio.

La storia del manga si svolge sul gelido e massiccio pianeta artificiale conosciuto come Aposimz.

Eo, Biko e Etherow, abitanti del Raggio di Diamante Bianco, sono nel bel mezzo di un addestramento di combattimento quando improvvisamente appare una ragazza, con i soldati dell’Impero Rebedoan all’inseguimento. La ragazza chiede il loro aiuto per tenere al sicuro un “codice” e sette misteriosi “proiettili”. Questo incontro casuale segna una svolta importante nel destino dell’intero pianeta.

In Italia i manga è edito dalla Star Comics per un totale di 6 volumi pubblicato fino a questo momento. Questa la trama così come la troviamo sul volume uno:

Ancora una volta Tsutomu Nihei ci conduce in uno scenario di fantascienza estrema, in un mondo ostile dove sopravvivere è un’impresa per pochi. Su un immenso pianeta un gruppo di persone soccorre una misteriosa ragazza. Un nobile gesto che avrà conseguenze terribili…

Una curiosità sul titolo. Aposimz è il nome con un elemento minore della storia nel precedente manga di Nihei Knights of Sidonia. Nella storia, l’Aposimz è una delle due sole “navi seme” (l’altra è la Sidonia) che sono scampate alla distruzione della Terra da parte di Gauna. Le strade delle due navi sono già distanti anni luce all’inizio della storia, e la sopravvivenza delle navi è lasciata in dubbio.

Acquistate il primo volume di Aposimz di Nihei disponibile su Amazon!