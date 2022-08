Il manga Doron Dororon di Gen Oosuka si concluderà in due settimane. Dopo infatti solo 36 capitoli, quest’ultima serie fantasy moderna di Shonen Jump, disponibile su Manga Plus, si concluderà ad agosto.

Si conclude il manga Doron Dororon di Gen Oosuka

Doron Dororon, scritto e disegnato da Gen Oosuka (Golem Hearts), ha debuttato su Shonen Jump nel novembre del 2021, insieme ad altre due serie: Protect Me, Shugomaru! e Ayashimon. Delle tre, Ayashimon si è conclusa per prima nel maggio 2022, seguita da Shugomaru a giugno ed ora è tempo anche per Doron Dororon di arrivare alle battute finali, i cui singoli capitoli, a partire da giugno 2022, sono stati raccolti in due volumi tankōbon.

Nonostante la serie sia partita alla grande, ha presto iniziato ben presto a presentare alcuni cliché tipici del genere shounen d’azione, insieme alla mancanza di minacce degne di nota, hanno spento l’interesse dei fan. Forse è per questo che, secondo quanto riportato dall’account Twitter Manga Mogura RE, Doron Dororon si concluderà con il 36° capitolo, che debutterà sul numero del 29 agosto 2022 di Shonen Jump.

Doron Dororon segue un protagonista di nome Dora Sasaki mentre cerca di diventare un samurai incaricato di uccidere i demoni mangia-uomini conosciuti come Mononoke per vendicare la morte di sua madre. Con l’aiuto di un simpatico Mononoke mutaforma di nome Kusanagi, i due iniziano a lavorare per realizzare il sogno di proteggere gli innocenti e dimostrare a tutti che Mononoke e gli umani non devono essere nemici.

Questa la sinossi ufficiale: