I Cavalieri dello Zodiaco: lo spin-off Saintia Sho prossimo alla conclusione?

Come molti di voi sapranno, il franchise de I Cavalieri dello Zodiaco ha subito una forte espansione negli ultimi anni sia con alcuni discutibilissimi progetti occidentali ma soprattutto con una serie di anime e manga spin-off che si sono saputi ricavare uno zoccolo duro di lettori e spettatori fedeli. Fra questi c’è senz’altro lo spin-off tutto al femminile Saint Seiya – Saintia Sho pubblicato in Italia da Planet Manga con il titolo Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena.

I Cavalieri dello Zodiaco Saintia Sho, verso la fine?

Ieri, 20 aprile, è uscito in tutte le librerie giapponesi il 15° tankobon della serie e l’autrice Chimaki Kuori ha firmato una breve postfazione al volume in cui ha confermato che l’epilogo della serie è vicino, questo volta per davvero.

La serie infatti era già stata indicati vicina alla conclusione addirittura nel 2018 salvo poi prendersi una lunga pausa e tornare alla serializzazione regolare. La mangaka non ha fornito tempistiche né quanti capitoli effettivamente mancherebbero alla conclusione di Saint Seiya – Saintia Sho.

Planet Manga ha pubblicato in Italia 13 dei 15 tankobon disponibili. Su Crunchyroll è invece disponibile la serie in 10 episodi tratta dal manga.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Poco tempo prima della sconfitta di Saga dei Gemelli, alla vigilia della Guerra Galattica, Saori Kido (reincarnazione di Atena) subisce un attacco presso la sua Villa da parte di Ate (capo degli spiriti maligni fedeli alla dea Eris, i Driadi) che intende ucciderla approfittando del basso numero di Cavalieri a sua difesa. I piani della Driade vengono però ostacolati da due Saintia, le fanciulle guerriere che fungono da ancelle della dea guerriera: Kyoko di Equullus e Mii di Dolphin. Quando però Ate riconosce in Shoko, sorella di Kyoko e compagna di scuola di Saori, la ragazza predestinata come ricettacolo della dea della discordia, la Saintia di Equellus decide di sacrificarsi offrendosi al posto della sorellina come corpo di Eris. Per onorare e salvare la sorella, Shoko decide quindi di raccoglierne l’eredità come Saintia del Cavallino e di combattere al fianco di Atena come Sho di Equuleus.

