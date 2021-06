Si conclude Wotakoi – Love is Hard for Otaku

Wotakoi: Love is Hard for Otaku (Wotaku ni Koi wa Muzukashii) di Fujita sta per concludersi. Infatti il capitolo finale uscirà in Giappone il 16 luglio mentre l’ultimo volume, l’undicesimo, verrà pubblicato il 14 ottobre 2021 in un’edizione speciale contenente un nuovo episodio animato originale (OAD), che adatterà la gita aziendale raccontata nel volume 6 del manga.

Wotakoi: Love is Hard for Otaku – manga e anime

Wotakoi: Love is Hard for Otaku è scritto e disegnato da Fujita. Inizialmente caricato online dall’autore sul sito web Pixiv dal 17 aprile 2014, il manga è stato poi trasferito sulla webzine Comic Pool di Ichijinsha dal 6 novembre 2015. Il manga ha partecipato al quarantunesimo Premio Kodansha per i manga e nel settembre 2017 ha vinto le elezioni generali sui web manga.

Secondo l’editore Ichijinsha, il manga ha recentemente raggiunto le 12 milioni di copie in circolazione, sia cartacee che digitali, dall’uscita del volume 10.

Wotakoi – Love is Hard for Otaku ha debuttato in Italia grazie a Planet Manga che lo pubblicata dal 13 febbraio 2020:

Narumi, un’impiegata che nasconde di essere una fan del genere yaoi, cambia lavoro e ritrova l’affascinante amico d’infanzia Hirotaka, che però è un otaku di videogiochi. Decidono di uscire insieme, ma essendo entrambi otaku, hanno strane abitudini, e la relazione è tutt’altro che facile…

Il manga ha ispirato un adattamento anime intitolato Wotakoi – L’amore è complicato per gli otaku, prodotto da A-1 Pictures, trasmesso nel contenitore noitaminA di Fuji TV tra il 13 aprile e il 22 giugno per un totale di 11 episodi. L’anime è stato diretto da Yoshimasa Hiraike mentre la colonna sonora è stata composta da Akimitsu Honma.

Il primo OAD è uscito il 29 marzo 2019 in allegato all’edizione limitata del volume 7 del manga e un film live-action ha debuttato in Giappone il 7 Febbraio 2020.

L’opera è arrivata per la prima volta in Italia su Amazon Prime Video, che ha diffuso la serie anime in streaming per i propri abbonati in contemporanea alla trasmissione giapponese.

