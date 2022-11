Asmus Toys ha pubblicato le foto ufficiali dedicate a una nuova importante action figure dedicata alla filmografia de Il Signore degli Anelli. Questa nuova proposta dedicata a tutti i collezionisti vede raffigurato Gandalf il bianco insieme al suo cavallo Shadowfax. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Foto: ©Asmus Toys

La nuova Asmus Toys da Il Signore degli Anelli

La nuova proposta targata Asmus Toys dedicata a Il Signore degli Anelli è un vero e proprio set in grado di replicare un piccolo diorama nelle collezioni di tutti gli appassionati al franchise. Al centro di questa produzione troviamo l’action figure di Gandalf il Bianco realizzata in scala 1/6 per un’altezza complessiva di circa 30 cm. Essa è dotata di un alto numero di snodi alle articolazioni, ben 36, così da rendere il soggetto estremamente posabile in collezione. Dalle immagini ufficiali è possibile inoltre notare una serie di dettagli che solo produzioni di alto calibro hanno, come ad esempio la presenza di dei capelli impiantati e non solamente scolpiti. Oppure anche l’utilizzo di materiali in vera stoffa per la realizzazione degli abiti. Da non tralasciare poi ovviamente la qualità di sculpt e painting fruttro del lavoro sapiente degli addetti ai lavori, che offrono una fedele riproduzione della fisionomia del Gandalf apprezzato sullo schermo.

Sempre restando in termini di materiali, vi informiamo che Shadowfax è realizzato in polystone ed è anch’esso dotato di una criniera finemente riprodotto mediante l’utilizzo di fibre impiantate.

Foto: ©Asmus Toys

Gli accessori a corredo

All’interno della confezione sono poi inoltre presenti una serie di accessori utili a rendere il prodotto più di ampio respiro. Tra questi troviamo una serie di mani aggiuntive con differenti aperture, il mantello bianco di Gandalf, il bastone, la spada e infine un supporto decorato alla base.

Prezzo e data di uscita

La nuova Asmus Toys da Il Signore degli Anelli dedicata a Gandalf il Bianco è attualmente in preordine al prezzo di 379,99 euro. La sua distribuzione è invece prevista a partire dal primo trimestre del 2023. Per ulteriori immagini e informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.