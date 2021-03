Sir Crocodile (Paramount War) Figuarts Zero – Recensione

A conclusione del trio di figure denominato Paramount War abbiamo recensito la figure di Sir Crocodile tratta dall’anime One Piece prodotta da Bandai e Tamashii Nations per la sua linea di statuette Figuarts Zero. Le precedenti uscite, che abbiamo già recensito sulle pagine di Cultura Pop, avevano come soggetti il protagonista dell’anime Monkey D. Luffy e il pirata Buggy The Clown.

Il personaggio

Sir Crocodile è un Pirata ed ex membro della Flotta dei Sette nonché fondatore dell’organizzazione criminale chiamata Baroque Works. Ben vestito e di alta statura si distingue subito per un carattere altezzoso e pieno di se. Sir Crocodile non nutre alcun rispetto per l’avversario, tanto da ritenersi sempre superiore. Il suo volto dalla carnagione olivastra è contraddistinto da una enorme cicatrice orizzontale all’altezza del naso. Ha perso la mano sinistra in battaglia e l’ha prontamente sostituita da un enorme uncino che utilizza anche come arma. In passato ha ingerito un frutto del diavolo chiamato Sand Sand che gli consente di trasformare ogni parte del suo corpo in sabbia utilizzandola sia in difesa che in attacco. Questo suo potere è stato utilizzato per celare il colpo di stato orchestrato ai danni del re di Alabasta, ingiustamente incolpato. Viene sconfitto da Monkey D. Luffy, che inizialmente considerava solo un novellino, in seguito ricredutosi sulle capacità del giovane Luffy, lo aiuterà nella saga di Impel Down proteggendolo da Mihawk e da Sakazuki.

Packaging e Blister

La confezione che racchiude la statua è davvero enorme e dipende dalla statua stessa contenuta all’interno realizzata in un unico pezzo che non necessita di essere assemblato. Il box è realizzato in cartoncino e plastica, la parte a cartoncino contiene le grafiche con le fotografie della figure e i loghi dell’azienda e nome del personaggio. Nome del personaggio che viene riportato anche sugli altri lati in dimensioni differenti. Sul retro della confezione ci vengono invece mostrate alcune delle immagini ufficiali del prodotto nonché le foto che esprimono al meglio la sua rappresentazione. Dalla scatola è possibile vedere dunque una parte del blister ma la figure è avvolta in una ulteriore pellicola plastica che non permette di vederne troppo bene i tratti. Per fortuna con estrema semplicità si può estrarre ed osservarne immediatamente ogni sfaccettatura.

Sir Crocodile (Paramount War)

Ed eccolo finalmente in tutta la sua arrogante potenza. La statua è ritratta in una posa molto dinamica che enfatizza da subito i poteri del frutto Sand Sand. Notiamo anche che sebbene la statua sia dotata di basetta essa non è strettamente necessaria per poterlo sorreggere in piedi. La parte bassa è costituita da un terreno con effetto sabbioso, probabilmente generato dallo stesso pirata, che funge dunque anche da diorama. Questo aspetto ha condizionato molto la nostra opinione, in positivo, sulla statua dato che l’effetto della sabbia è un tema in essa molto ricorrente. La posa scelta dagli scultori pare voglia raffigurare Sir Crocodile in posizione difensiva ma contemporaneamente pronta a tendere un pericoloso colpo con l’enorme uncino proteso all’indietro. Il braccio destro presenta l’effetto di una scia di sabbia che conferisce enorme dinamicità al quadro visivo. Grande dinamismo anche al soprabito nero con pellicciotto che vediamo letteralmente svolazzare dal movimento da lui generato. Per tutti questi motivi la scultura è sicuramente di ottima manifattura così come lo è la pittura che anche nelle più piccole parti ci mostra segni di “sporcatura” di sabbia, dalle scarpe alle mani nelle quali possiamo vedere i granelli di sabbia anche nelle unghie con un livello di dettaglio incredibile.

Videorecensione

Conclusioni

Sir Crocodile (Paramount War) chiude con grande maestria il trittico di protagonisti composti da lui, Monkey D. Luffy e Buggy il Clown. Sicuramente il quadro finale con il trio al completo rende al meglio ma se siete appassionati di One Piece e dei suoi tantissimi personaggi carismatici anche questo, singolarmente, potrebbe essere un validissimo motivo per l’acquisto. Sir Crocodile è disponibile ad un prezzo consigliato di circa 79 euro. I prodotti Tamashii Nations sono distribuiti in Italia da Cosmic Group.