Maggio si sta per concludere e si prepara a terminare con ulteriori grandi produzioni per confermare di essere un mese molto ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 22 al 28 maggio 2022.

Domenica 22 maggio

A CHOICE OF WEAPONS: INSPIRED BY GORDON PARKS

Questo documentario esplora il potere delle immagini nel promuovere l’uguaglianza razziale, economica e sociale, impegno che Gordon Parks, uno degli artisti pionieri della fotografia statunitense, e la generazione di giovani fotografi, registi e attivisti da lui ispirati, ha provato a fare tutta la vita attraverso la lente della sua macchina fotografica.

BOREALIS

“Il disegno della natura è musica. Se ascolti gli alberi, sentirai una canzone” (Diana Beresford-Kroeger). È su questa premessa che, nel suo nuovo documentario, l’acclamato regista Kevin McMahon (Waterlife) viaggia nel cuore della foresta boreale per esplorare il coro della vita nella natura selvaggia iconica del Canada. Borealis offre un ritratto coinvolgente della foresta dalla prospettiva delle piante e degli animali che la abitano. Minacce naturali come insetti, siccità e incendi si sono uniti alle industrie estrattive e al disboscamento ad alterarne il delicato equilibrio. In un clima in rapido riscaldamento, molte delle strategie di sopravvivenza non funzionano più, ed è in corso un cambiamento massiccio. Con un accorato appello alle voci di scienziati, indigeni e ambientalisti, McMahon chiarisce la necessità di una maggiore comprensione del mondo naturale. Ma alla fine è la voce della foresta che resiste.

Lunedì 23 maggio

MATRIMONIO A PRIMA VISTA AUSTRALIA

Quest’anno, per l’ottava stagione di Matrimonio a prima vista Australia, la sessuologa Alessandra Rampolla si unisce agli esperti di relazioni Mel Schilling e John Aiken nello sforzo di abbinare nuovi single speranzosi di trovare l’amore della loro vita. Gli sposi saranno sapientemente abbinati in questo esperimento sociale estremo ma le loro relazioni saranno messe a dura prova attraverso sfide e ostacoli mai visti in nessun’altra stagione di Matrimonio a prima vista, insieme a rivelazioni in grado di sconvolgere gli equilibri tra le nuove coppie: mai come quest’anno, infatti, diversi single protagonisti di questo esperimento dovranno affrontare situazioni inattese e verità sorprendenti che riguarderanno non solo quello che avviene all’interno della coppia…

LA DONNA PER ME

Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi sono al centro della commedia romantica con Stefano Fresi, Eduardo Scarpetta e Francesco Gabbani, secondo lungometraggio come regista del prolifico sceneggiatore Marco Martani (Cemento armato). Alla vigilia del matrimonio con Laura, Andrea è assalito dai dubbi e da quel momento, come per magia, si sveglia ogni giorno in una vita diversa senza Laura al suo fianco, ma finendo sempre per incontrarla. Riuscirà a fare i conti con la mancanza di Laura e a rompere l’incantesimo?

ARTE VS MAFIA

Paolo Borsellino, in uno degli ultimi discorsi pubblici, disse: “la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. Per la mafia l’arte è un traffico illegale di opere che vale miliardi di euro, il terzo mercato più redditizio del crimine organizzato internazionale dopo droga e frodi internazionali. Con l’arte si ricicla il denaro sporco. Invece per la società civile e per tutti coloro che condividono la lotta alla mafia, l’arte è bellezza e libertà. Ed è questa la storia che seguiamo in Arte vs Mafia. Nel 2022 si celebrano gli anniversari di 4 omicidi di quattro uomini dello Stato impegnati nella battaglia per la legalità in Sicilia, uccisi dalla mafia: Giovanni Falcone (23 maggio 1992), Paolo Borsellino (19 luglio 1992), Carlo Alberto Dalla Chiesa (3 settembre 1982), Pio La Torre (30 aprile 1982). Li ricordiamo con uno speciale che filtra la memoria attraverso l’arte e la bellezza, come aveva detto Borsellino.

Martedì 24 maggio

ONE CHICAGO

Arrivano i nuovi episodi di uno dei franchise più amati di sempre, il racconto della vita professionale e privata dei medici, dei poliziotti e dei vigili del fuoco della città di Chicago, all’interno di un vero e proprio universo seriale: Chicago MED, Chicago PD e Chicago Fire (rispettivamente alla loro settima, nona e decima stagione) sono tre mondi a contatto, distinti ma collegati dalla presenza del Molly’s bar, luogo d’incontro e di svago senza distinzione tra divise e camici.

UN EROE

Gran premio della giuria al Festival di Cannes 2021 al nuovo film di Asghar Farhadi, regista due volte premio Oscar® per Una separazione e Il cliente. Rahim è in prigione a causa di un debito che non è riuscito a ripagare. Approfittando di un permesso di due giorni, cerca di convincere il suo creditore a ritirare la denuncia per una parte della somma dovuta. Ma le cose non vanno secondo i piani.

IL FUTURO SIAMO NOI

Vengono da tutto il mondo, sono bambini che combattono per difendere i propri ideali. Dall’India al Perù, dalla Bolivia alla Guinea passando per la Francia e gli Stati Uniti, questo documentario si propone di incontrare questi bambini che hanno trovato la forza di combattere le loro battaglie per un futuro migliore.

Venerdì 27 maggio

BLOCCO 181 – EP. 3-4

Continua la nuova serie Sky Original realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientata nella periferia multietnica di Milano: il Blocco 181, complesso edilizio ai confini della città, diventa lo sfondo di una storia in cui amore, conflitti generazionali, emancipazione e conquista del potere si intrecciano. I tre giovani protagonisti di questa storia sono Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana combattuta tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e il desiderio di cambiare vita, e Ludo e Mahdi (Alessandro Piavani e Andrea Dodero), amici uniti come fratelli. Blocco 181 è diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Per questo inedito progetto, Sky ha voluto al suo fianco Salmo, pioniere del rap italiano, non solo come supervisore musicale, ma anche come produttore creativo e interprete, nel ruolo del criminale Snake.

SISTERS WITH TRANSISTORS – LE PIONIERE DELLA MUSICA ELETTRONICA

Il mondo della musica elettronica è in continua evoluzione sin dalla sua nascita all’inizio del XX secolo. Dalle possibilità illimitate dei sintetizzatori digitali al recente revival della registrazione analogica; dal tono incredibilmente perfetto dell’auto-tune, alla democratizzazione della produzione musicale. Ognuno di questi straordinari sviluppi è direttamente collegato al lavoro e all’arte delle donne protagoniste di questo documentario: Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, Maryanne Amacher, Eliane Radigue, Suzanne Ciani e Laurie Spiegel. Il film mappa una nuova storia della musica elettronica attraverso le donne visionarie le cui sperimentazioni radicali hanno ridefinito i confini della musica.

CAPITALISM: A LOVE STORY

Film-documentario di Michael Moore presentato in concorso alla 66esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film si concentra sulla crisi finanziaria mondiale scoppiata nel 2008 negli Stati Uniti d’America per colpa dei mutui ponendosi come un atto di accusa nei confronti dell’attuale sistema economico statunitense e del capitalismo stesso. All’interno del film viene trattata anche la componente religiosa, in relazione alla quale Moore si propone di esaminare se il capitalismo si collochi nell’ottica cristiana ed evangelica come un vero e proprio peccato, nell’intento di mettere in luce la contraddizione alla base del sistema capitalistico stesso, supportato in larga parte da partiti fortemente legati alla religione.

Sabato 28 maggio

AIUTO, HO RISTRETTO I MIEI AMICI

Terzo capitolo della saga per ragazzi che si ispira al cult anni 80 Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Felix è un adolescente che trascorre le sue giornate insieme ai suoi amici presso l’Otto-Leonhard-Gymnasium. Ma all’interno della scuola, lo spirito di Otto Leonhard si fa sentire ed è in grado di rimpicciolire le persone. Il giovane Felix, che con Leonhard riesce a comunicare, ne sa qualcosa e infatti questa volta finisce per far restringere i suoi amici! Dovrà trovare un modo per farli tornare alle dimensioni naturali. I precedenti capitoli, AIUTO, HO RISTRETTO LA PROF! e AIUTO, HO RISTRETTO MAMMA E PAPÀ!, sono previsti sabato 7 e sabato 14 su Sky Cinema Family.

SENZA VENTO

L’album Viaggio senza vento contribuì a consacrare i Timoria come punto di riferimento per la scena rock in Italia. Il gruppo, per celebrare i 25 anni dall’uscita dell’album ha organizzato un tour che, grazie all’entusiasmo dei fan, è proseguito per oltre 10 mesi con date sold out in tutta Italia. Con questo documentario riviviamo l’energia e le emozioni del live di chiusura del tour, tenutosi al Fabrique di Milano. Di quella sera rimane un bellissimo documento, immagini stupende, musica e chiacchiere con Omar Pedrini, frontman del gruppo, che racconta storie, retroscena e aneddoti.

