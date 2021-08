Sky e NOW: le principali novità dal 29 agosto al 4 settembre

Agosto sta per giungere al termine e settembre si prepara a essere, come ogni mese, ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 29 agosto al 4 settembre 2021.

Domenica 29 agosto

ANTONINO CHEF ACADEMY – St.3

Dieci nuovi e giovanissimi chef sono pronti per tornare tra i banchi, nell’Accademia culinaria più sfidante della tv italiana. In cattedra, troveranno il professore e mentore più irresistibile (e amato), Chef Antonino Cannavacciuolo, pronto a insegnare tutti i segreti del mestiere nelle lezioni di Antonino Chef Academy, in arrivo dal 29 agosto per sei settimane su Sky e NOW. La produzione originale Endemol Shine Italy per Sky riparte per la sua terza edizione con una nuova classe di giovani professionisti – tutti tra i 18 e i 23 anni – in gara per conquistare l’ambitissimo posto ai fornelli della celebre e prestigiosa cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo. Lo chef guiderà il percorso formativo che i dieci affronteranno nel corso delle puntate. Tra teoria e pratica, per loro sarà un percorso pieno di sfide e prove complesse, tecniche e rigorose, alcune delle quali si terranno anche in location esterne. Gli studenti – tutti già con esperienze più o meno importanti nei curriculum della propria seppur breve carriera – dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso per dimostrare di poter fare il salto di qualità: in palio, per il vincitore, ci sarà infatti l’approdo all’interno della prestigiosa cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia, Villa Crespi, 2 stelle Michelin. Un ristorante che è una vera esperienza di vita, un luogo unico in cui la filosofia dello Chef fa incontrare il territorio piemontese, al cui interno sorge, e quello campano, sua terra natìa. Due culture enogastronomiche in apparenza lontane tra loro, che però Cannavacciuolo fonde in una cucina giovane e solare.

NÉ GIULIETTA NÉ ROMEO

L’attrice Veronica Pivetti esordisce dietro la macchina da presa con un film sul tema dell’omosessualità. Il 16enne Rocco ha i genitori separati e ha instaurato un ottimo rapporto con la mamma e la stravagante nonna, ma pessimo col padre, un uomo egocentrico e distante. Rocco può contare anche sui suoi migliori amici: Maria, una ragazzina simpatica e vivace, e Mauri, un po’ goffo e ingenuo. Tutto cambia quando Rocco si innamora di un altro ragazzo e decide di rivelare la propria omosessualità ai genitori.

ATOMIC HOMEFRONT

Nella giornata mondiale contro i test nucleari viene proposto il documentario che rivela il passato atomico di St Louis, Missouri come centro di lavorazione dell’uranio per la bomba atomica e luogo di scarico illegale di rifiuti radioattivi del Progetto Manhattan, che ha coinvolto i quartieri della contea settentrionale. È qui che i cittadini ancora oggi si battono contro le agenzie statali e federali per ottenere la verità sull’entità della contaminazione e salvaguardare la salute delle loro famiglie.

CARAVAGGIO

Questo film realizzato nel 1986 diede la fama mondiale al regista, Dereck Jarman figura poliedrica che ha saputo muoversi in maniera brillante in diversi ambiti della cultura visuale. Con Caravaggio, Jarman ha dato vita a un’opera originale, riuscendo a raccontare la storia di Michelangelo Merisi attraverso immagini sorprendenti con cui le opere dell’artista hanno preso vita È l’essenza artistica a padroneggiare nella pellicola si animano i contrasti, le luce, la materia e i tormenti della pittura che hanno consacrato Caravaggio come uno degli artisti più amati di sempre.

PISTORIUS

Documentario in 4 episodi che racconta la storia del velocista paraolimpico e olimpico sudafricano Oscar Pistorius, che sparò e uccise la sua fidanzata all’alba del San Valentino del 2013. Diretto da Vaughan Sivel e girato per più di tre anni con un accesso esclusivo a figure chiave del processo, la pellicola ripercorre la tragedia della morte di Reeva Steenkamp contestualizzandola nell’ambito della società sudafricana La storia di un uomo e di una nazione che hanno vissuto difficoltà, speranze, trionfi e la fine dei loro sogni sotto gli occhi dei media di tutto il mondo.

Lunedì 30 agosto

THE WHITE LOTUS

Arriva su Sky l’acclamatissima novità HBO dell’estate. Scritta, creata e diretta da Mike White (Enlightened) ha anche un cast d’eccezione con Murray Bartlett, Connie Britton (Nashville), Jennifer Coolidge (La rivincita delle bionde), Alexandra Daddario (Baywatch), Jake Lacy (Girls), Sydney Sweeney e Steve Zahn (The Good Lord Bird). Il cliente ha sempre ragione, e va coccolato e viziato il più possibile questo è ciò che Armond (Murray Bartlett) il manager del prestigioso resort hawaiano The White Lotus, ripete con convinzione al suo staff. Il cliente, però, a volte (quasi sempre!) può essere davvero insopportabile! Presso l’hotel sono in arrivo nuovi ospiti che si aspettano di passare una settimana di puro relax ma andrà veramente così? Giorno dopo giorno, infatti, quel luogo paradisiaco farà emergere i segreti e i lati più oscuri non solo dei villeggianti, ma anche di Armond e dei suoi sottoposti. Se è vero che le vacanze sono un buon momento per fermarsi un attimo, guardarsi dentro e fare il punto della situazione in attesa di ributtarsi a capofitto nel mondo reale, è anche vero che a volte guardarsi dentro può essere più destabilizzante del previsto.

THE COURIER – L’OMBRA DELLE SPIE

L’incredibile storia vera di un uomo qualunque che si trova, quasi inconsapevolmente, nel ruolo di agente segreto durante uno dei momenti più difficili della Guerra Fredda: la crisi dei missili di Cuba. Benedict Cumberbatch veste i panni di Greville Wynne, rappresentante di commercio che viene reclutato dalla CIA e dalla M16 come corriere, sfruttando il suo viaggiare per lavoro nei paesi dell’Est, per fornire a Washington le informazioni top-secret prodotte da una fidata fonte russa. La catastrofe nucleare è alle porte, ma Wynne non rischia nulla con il suo incarico. Finché non diventa una questione personale.

VIDEO GAMES – THE NATURE

Attraverso un approccio nostalgico, il regista Jeremy Snead racconta come vengono realizzati e commercializzati i videogiochi ripercorrendo la storia e la cultura di quest’ultimi attraverso gli occhi degli sviluppatori, editori e consumatori.

Martedì 31 agosto

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021 – LIVE

La musica dal vivo torna ad accendersi con la quinta edizione di RTL 102.5 POWER HITS ESTATE il 31 agosto all’Arena di Verona: il grande evento sarà trasmesso in diretta contemporanea in radiovisione su RTL 102.5, RADIO ZETA, su SKY, TV8 e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW. La serata sarà presentata nella prima parte da Angelo Baiguini, con la partecipazione straordinaria del giornalista Massimo Giletti, e, nel resto della serata dedicata alla gara, da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e, per la prima volta, da Paola di Benedetto.

HELL ON THE BORDER – COWBOY DA LEGGENDA

David Gyasi (Interstellar), Ron Perlman e Frank Grillo in un western ispirato a una storia vera. Dopo esser fuggito dalla schiavitù dopo la Guerra Civile, Bass Reeves arriva in Arkansas in cerca di lavoro. Con l’aiuto di un giornalista dà la caccia ai criminali, mentre si trova a lottare anche contro una grave discriminazione, nella speranza di guadagnare la sua stella da sceriffo e consolidare il suo posto come leggenda da cowboy.

Mercoledì 1° settembre

IL PADRINO DELLA MAFIA

Sergio Castellitto in un gangster movie che entra nel tessuto della mafia canadese. Il giovane erede dei Gamache, una dinastia di sarti che da generazioni veste il clan dei Paternò, vuole guadagnarsi la fiducia del boss, ma le sue azioni finiranno per far scoppiare una guerra senza esclusione di colpi tra famiglie.

VIDEO KILLED THE RADIO STARS

In questa serie le più grandi rockstar del mondo raccontano la loro vita e l’evoluzione della carriera musicale attraverso i loro più celebri videoclip: The Synth Years – prima visione, The Human League, Aretha Franklin, Billy Joel, Frankie Goes to Hollywood e Simple Minds – prima visione.

FRAGILE EQUILIBRIO

Tre storie di ingiustizia raccontate da tre continenti diversi e accomunate dalle parole di José Mujica. L’ex presidente dell’Uruguay mette in discussione molti aspetti della società contemporanea ed il concetto attuale di umanità. Girato in Uruguay, Giappone, Spagna, Marocco, Messico, Hong Kong, Stati Uniti, Qatar, Regno Unito e Cile, il documentario si interroga su questioni urgenti che oggi sono cruciali per l’umanità: immigrazione, crisi economica, sfratti, consumismo ma anche sopravvivenza, alienazione, identità, libertà, solitudine, amore e morte. Un viaggio attraverso culture, luoghi e contesti socioculturali differenti; un invito a cambiare se stessi per cambiare il mondo.

Giovedì 2 settembre

B HEROES – S. 2

Il Docu-film racconta la storia di 4 startup italiane, molto diverse tra loro, all’interno del percorso di innovazione e crescita di B Heroes, segue da vicino i protagonisti dimostrando come, dietro ogni grande idea o business, si cela sempre una storia molto personale. B Heroes è la rete di imprenditori e manager che ha un compito ben preciso: aiutare le migliori startup italiane, dare loro un sostegno finanziario e diffondere la cultura imprenditoriale in Italia.

RACETIME – TUTTI IN PISTA!

Dal Canada, un’avvincente avventura animata. Frankie Quattrocchi e la sua squadra, tra cui Sophie, sfidano a una gara di slitte i nuovi arrivati: il presuntuoso Zac e suo cugino Charly. La fantastica slitta progettata da Frankie però si disintegra poco prima di superare il traguardo. È un’amara sconfitta per Frankie che si rifiuta di accettare il fatto di aver potuto commettere degli errori di costruzione. Insieme ai suoi amici riesce a dimostrare che Zac ha barato durante la gara e ottiene la rivincita.

HAPPENING: A CLEAR ENERGY REVOLUTION

Il regista James Redford intraprende un illuminante viaggio attraverso gli Stati Uniti per scoprire lo stato attuale dell’energia pulita. Il film rivela soluzioni pionieristiche di energia rinnovabile che rappresentano una speranza per il futuro, sottolineando le nozioni di resilienza umana e giustizia sociale. Inoltre Redford porta il suo punto di vista personale su questo problema complesso e polarizzante. Fornendo risposte reali e comprensibili alle complesse questioni energetiche che l’America e il mondo devono affrontare, questo film mette in luce una rivoluzione democratica, resiliente e sostenibile, nonostante i notevoli venti contrari e la mancanza di azioni concrete da parte del governo federale.

BUON COMPLEANNO SALMA HAYEK

Giovedì 2 settembre, in occasione dei 55 anni di Salma Hayek, Sky Cinema Action propone 3 film che mettono in risalto l’eclettico talento dell’attrice messicana, naturalizzata statunitense. Questi i titoli dalle 17.25: il terzo capitolo della saga action di Robert Rodriguez C’ERA UNA VOLTA IN MESSICO con Antonio Banderas; il pirotecnico action ancora una volta diretto da Rodriguez DAL TRAMONTO ALL’ALBA, scritto da Quentin Tarantino, anche protagonista con George Clooney e Harvey Keitel; e lo spietato action EVERLY.

VERSAILLES UNA MEGASTRUTTURA SOTTERRANEA

Visitata da diversi milioni di turisti ogni anno, la Reggia di Versailles ospita, nei suoi giardini, numerose fontane e laghetti, creando un vero e proprio paese delle fate con 620 getti d’acqua, tutti funzionanti grazie a quasi 35 km di tubazioni. Ma nel XVII secolo, il lavoro per raggiungere questo risultato richiese un progetto titanico che durò quasi 50 anni e mobilitò più di 30.000 lavoratori. Uno sguardo alle grandi innovazioni dell’epoca, che permisero a Versailles di diventare un luogo unico di sperimentazione in idraulica.

WEINSTEIN

Docu-film sull’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di carcere per aver commesso crimini sessuali. L’11 marzo 2020, dopo una battaglia legale durata due anni e mezzo, la Corte Suprema dello stato di New York lo ha condannato definitivamente per stupro e violenza sessuale a 23 anni di carcere da scontare nell’istituto penitenziario di Rikers Island.

Venerdì 3 settembre

TOM & JERRY

L’origine della storica rivalità tra il gatto e il topo più famosi dello schermo in un film che mescola animazione e live action e che vede nel cast Chloë Grace Moretz e Michael Peña. Il topo Jerry si trasferisce in un hotel di New York per assistere alle nozze dell’anno. Kayle, una neoassunta dell’hotel, è quindi costretta a ingaggiare il gatto Tom per liberarsi del topo, ma la caccia metterà a repentaglio la riuscita del matrimonio.

LA GRANDE STAFFETTA

Docufilm, ad un anno dall’incidente di Alex Zanardi, che racconta la staffetta lunga quanto l’Italia, degli atleti paralimpici appartenenti a Obiettivo3, la Onlus da lui creata. Un puzzle commovente sulla solidarietà e la resilienza di atleti che non hanno mai mollato nonostante le difficoltà e che hanno trovato in questa occasione un modo per sentirsi più uniti dopo un lockdown che li aveva ulteriormente isolati. L’associazione Obiettivo3, che ad oggi ha supportato oltre 100 atleti con disabilità aiutandoli a praticare lo sport paralimpico, ha creato un simbolo di quella “ripartenza che passa dalla fatica” della quale tutto il Paese aveva bisogno.

Sabato 4 settembre

IL PROFUMO DELL’ERBA SELVATICA

Emily Blunt e Jamie Dornan in un dramma famigliare dai risvolti romantici con Jon Hamm e Christopher Walken. Nell’Irlanda rurale, Anthony lavora sodo senza riuscire mai a soddisfare le esigenze del padre, che vorrebbe lasciare la fattoria in eredità a un lontano cugino. Rosemary invece fa parte della famiglia rivale di Anthony, ma tra i due c’è un sentimento che non conosce ostacoli.

SABATO CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO

Sabato 4 settembre Sky Cinema Uno dedica l’intero pomeriggio al trio comico di attori, sceneggiatori e registi teatrali, televisivi e cinematografici italiani, formato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. La programmazione dalle 13.55 prevede: il travolgente FUGA DA REUMA PARK in cui i tre amici organizzano la fuga da un surreale luna park trasformato in ospizio di massima sicurezza; IL COSMO SUL COMÒ, la commedia a episodi legati dagli strambi insegnamenti, impartiti a legnate dal maestro Tsu Nam all’ombra di un frondoso ginkgo biloba; LA BANDA DEI BABBI NATALE, dove un mantenuto inaffidabile, un veterinario bigamo e un medico vedovo vengono sorpresi dalla polizia mentre, vestiti da Babbo Natale, vengono giù dalla grondaia di un palazzo la notte del 24 dicembre; e IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO, in cui il trio comico riesce a ironizzare sul tema del fallimento, economico e personale.

I VOLTI DIMENTICATI DI PALMIRA