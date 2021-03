Sky e NOW: le principali novità dal 4 al 10 aprile

Marzo è giunto al termine con un gran numero di novità e aprile continuerà a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 4 al 10 aprile 2021.

Genitori Vs Influencer

Uscita: domenica 4 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

A Pasqua arriva in prima assoluta su Sky Cinema il nuovo film Sky Original Genitori Vs Influencer, diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Una commedia per famiglie che racconta la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Nel cast troviamo Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis.

Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. Genitori Vs Influencer è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution.

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), un professore di filosofia vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene “rapita” dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer, come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis), categoria che Paolo detesta.

Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer… e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.

Tornare a vincere

Uscita: lunedì 5 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Il regista dello sportivo Warrior, Gavin O’Connor, torna a dirigere Ben Affleck dopo The Accountant in un’appassionante storia di caduta e rinascita. Jack Cunningham è un ex campione di basket, ma ora è una sorta di reietto alcolizzato, separato dalla moglie che si guadagna da vivere come operaio in un cantiere navale.

Trova un’occasione di riscatto quando gli viene offerto il posto da allenatore dei Bishop Hayes, la squadra di basket della scuola cattolica di cui da studente era il campione indiscusso.

Miss Marx

Uscita: martedì 6 aprile alle ore 21.15 e in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Dopo il successo di critica di Nico, 1988 Susanna Nicchiarelli torna alla regia con una pellicola acclamata al Festival di Venezia 2020 con Romola Garai nei panni della figlia di Karl Marx. Eleanor è colei che tra le figlie del filosofo e teorico politico tedesco porta avanti l’eredità paterna.

È lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell’istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata, Eleanor non è così lucida: il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno sperperatore fedifrago.

Vikings – Stagione 6B

Uscita: da mercoledì 7 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Vikings le cui vicende sono basate sulle ricostruzioni della mitologia norrena, con l’incredibile messa in scena di miti, canti e fatti storici realmente avvenuti. Infatti la trama travolgente si basa anche sulle storie di alcune figure della storia vichinga realmente esistite e da sempre leggendarie.

Nell’ultima parte della sesta e finale stagione la narrazione riprende dall’ultimo scioccante evento mostrato nella prima metà di questa stagione ovvero Bjorn trafitto dalla spada di Ivar e porta a termine il racconto dell’intera saga.

Robert the Bruce – Guerriero e Re

Uscita: giovedì 8 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Film d’avventura ambientato nella Scozia del 1300, che prosegue la storia narrata in Braveheart. Robert The Bruce si autoproclama re e assume il controllo della Scozia. Non può però sconfiggere l’Inghilterra e, battuto diverse volte, vede il suo esercito disperdersi e la nobiltà scozzese abbandonarlo.

Cacciato e con una taglia che pende sulla sua testa, non si dà per vinto e, con l’aiuto di una giovane vedova, non abbandona il suo sogno di combattere per la libertà.

1918 – I giorni del coraggio

Uscita: venerdì 9 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Paul Bettany, Sam Claflin e Asa Butterfield tra le trincee della Grande Guerra in un film diretto da Saul Dibb (La duchessa, Suite francese). Nel marzo del 1918 le compagnie C del capitano Stanhope combattono contro l’avvicinarsi delle truppe tedesche.

Nell’attesa il capitano affonda la sua paura nel whiskey, mentre gli ufficiali e il loro cuoco parlano di cibo e vecchi ricordi. In questo clima arriva il giovane ufficiale Raleigh.

Nilde – Il tempo delle donne

Uscita: sabato 10 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 101 anni, Sky Arte rende omaggio a Nilde Iotti. Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l’ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e politica di Nilde Iotti deraglia dal sentiero biografico e penetra nel vivo delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo coraggio che scardinò tabù ed emancipò la società civile italiana.

Come se l’appassionante storia di Nilde appartenesse a tutti noi. Un viaggio in compagnia di un’anima nobile, una figura scomoda ed emblematica del Novecento che ha segnato le tappe di una crescita collettiva e scandito il tempo delle donne.