Sky e NOW: le principali novità dal 4 al 10 luglio

Luglio inizia già subito a essere un mese ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 4 al 10 luglio 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo

Uscita: da domenica 4 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

Nel 2019 Greta ha preso un anno di pausa dalla scuola per intraprendere una missione che l’avrebbe portata in tutto il mondo, per chiedere ai leader mondiali di mantenere le loro promesse di limitare il riscaldamento globale.

Questa serie segue Greta durante un anno straordinario, in cui diventa maggiorenne, mentre porta la sua lotta contro il cambiamento climatico sul palcoscenico globale. Ma quando il Covid-19 fa irruzione nelle nostre vite, Greta deve affrontare una sfida ancora più grande convincere un mondo che sta vacillando per la crisi pandemica, ad affrontarne un’altra.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Tenet

Uscita: lunedì 5 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Lo spy movie firmato Christopher Nolan, premiato con l’Oscar 2021 per i migliori effetti speciali visivi, con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki (Widows ‑ Eredità criminale) e Kenneth Branagh.

In seguito a un’azione in Ucraina, un operativo americano che lavora con la CIA, viene introdotto in un programma misterioso in cui viene addestrato ad affrontare agenti che si muovono nel tempo e hanno pallottole che sparano a ritroso, ma senza che gli venga mai rivelato il suo obiettivo.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

The Royals

Uscita: da martedì 6 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

La vita, gli usi e costumi dei Reali rappresentano da sempre le più romantiche favole moderne, e come in ogni favola che si rispetti, l’ingrediente fondamentale è l’amore. Sarà questo il tema al centro della seconda edizione di The Royals – Amori a Corte, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che torna dal 6 luglio, ogni martedì su Sky e NOW. Esperti e conoscitori del mondo dei Reali racconteranno, nei cinque episodi prodotti da LaPresse, le vicissitudini e i dietro le quinte delle vite dei monarchi, soprattutto quelli inglesi e del Principato di Monaco.

Le immagini dello sterminato archivio internazionale di LaPresse/The Associated Press verranno accompagnate dalle testimonianze di Antonio Caprarica, per anni corrispondente da Londra nonché grande esperto dei Reali britannici, che avrà un punto di vista storico e arricchirà il discorso con i suoi aneddoti; della giornalista Luisa Ciuni, che mostrerà l’aspetto più umano dei protagonisti, i loro punti di forza ma anche le loro debolezze; di Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, che guarderà al lato più umano dei componenti delle dinastie; dell’esperto di etichetta Nicola Santini, che proverà a “dissacrare” le Royal Families parlando anche dei loro difetti; degli opinionisti e influencer Giulia Valentina, quasi un milione di follower, e Lorenzo Farina, fondatore della pagina “Baby George ti disprezza”, che parleranno della vita “social” dei regnanti.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

I luminari – Il destino nelle stelle

Uscita: da mercoledì 7 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW

Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel in un appassionante period drama ambientato in Nuova Zelanda. Siamo nel 1865, nel pieno della corsa all’oro. La giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson) si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Durante il viaggio conosce Emery Staines (Himesh Patel), dal quale rimane subito affascinata.

I due decidono di rivedersi una volta giunti a destinazione, ma una volta sbarcata Anna incontra l’affascinante chiromante Lydia Wells (Eva Green), che si rende conto della sua vulnerabilità e che finisce per approfittarne senza farsi troppi scrupoli. Nel giro di poco tempo, Miss Wetherell si ritrova coinvolta in una fitta rete di inganni e ricatti, e alla fine verrà anche accusata (ingiustamente) di omicidio. Emery è l’unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà?

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Il giustiziere

Uscita: da giovedì 8 luglio in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW

Crime drama a tinte action con la leggenda Éric Cantona nei panni di un ruvido ex investigatore che arriva là dove lo Stato non riesce. Ogni anno, infatti, in Francia 310 omicidi rimangono irrisolti, lasciando le famiglie delle vittime distrutte dal dolore e in uno stato di lutto perenne. Il sistema giudiziario francese sotto questo aspetto è implacabile e anche un po’ spietato: non ci sono abbastanza soldi per indagare su casi che non portano da nessuna parte, e bisogna ottimizzare le risorse.

Ma c’è qualcuno che invece non si arrende, Thomas Bareski, un ex investigatore amante della vita in solitaria che ha una sola missione: dare la caccia agli assassini che l’hanno fatta franca per il motivo di cui sopra e, soprattutto, dare finalmente un po’ di pace a chi ha perso una persona amata due volte, prima per colpa di un atto criminale, e poi per l’indifferenza dello Stato.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Temple

Uscita: da venerdì 9 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Sotto la Temple underground station, una stazione della metropolitana londinese, si snoda un dedalo di tunnel in cui nessuno mette mai piede. Nessuno a parte Daniel Milton, un rinomato chirurgo che proprio in quel luogo dimenticato da tutti ha creato una vera e propria clinica clandestina dove vengono operati pazienti che non vogliono o non possono essere trattati dalle cliniche che operano alla luce del sole. Ma per quale motivo il Dr Milton si ritrova a fare tutto questo?

Di certo non per la gloria o per l’adrenalina, bensì per una questione molto più prosaica per i soldi. Soldi che, però, gli servono non per sé stesso, ma per trovare una cura per sua moglie Beth, afflitta da una malattia degenerativa che presto la porterà alla morte se non sarà trattata. Ad aiutarlo ci sono il membro dello staff della Temple Station Lee Simmons e la ricercatrice Anna Willems una sua vecchia conoscenza.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Allen vs Farrow

Uscita: da venerdì 9 luglio e 16 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Il documentario in quattro parti rivela la storia privata di uno degli scandali più noti e pubblici di Hollywood l’accusa di abusi sessuali contro Woody Allen che coinvolgono Dylan, sua figlia di 7 anni con Mia Farrow il loro successivo processo di custodia cautelare la rivelazione della relazione di Allen con la figlia di Farrow, Soon Yi e le controverse conseguenze degli anni che seguirono.

Insieme al nuovo lavoro investigativo filmati casalinghi, documenti del tribunale, prove della polizia, videocassette rivelatrici e nastri audio mai ascoltati prima la serie include interviste esclusive con Mia Farrow Dylan Farrow, Ronan Farrow, l’amica di famiglia Carly Simon, il pubblico ministero Frank Maco parenti, investigatori ed esperti Allen vs Farrow si sofferma anche sugli effetti del trauma per la famiglia e presenta voci culturali di spicco che esplorano il corpo di lavoro di Allen in un contesto più ampio e riflettono su come le rivelazioni pubbliche sulle vite personali degli artisti possono portare a rivalutazioni del loro lavoro.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Le altre uscite

BULLETPROOF – Da domenica 4 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW

– Da domenica 4 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW MADE IN ITALY – Domenica 4 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Domenica 4 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW UNA SERATA CON BONG JOON-HO – Domenica 4 luglio 3 film dalle 19.05 Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Domenica 4 luglio 3 film dalle 19.05 Sky Cinema Due e in streaming su NOW CARRACCI – LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA – Domenica 4 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Domenica 4 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW RONALDO VS MESSI: FACCIA A FACCIA! CHI È IL MIGLIORE – Domenica 4 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Domenica 4 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW CITY ON A HILL – St.2 – Da lunedì 5 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

– Da lunedì 5 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW LO AD BEHOLD INTERNET: IL FUTURO È OGGI – Lunedì 5 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Lunedì 5 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW LOVE NATURE – Circa 200 ore di catalogo in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

– Circa 200 ore di catalogo in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW SALVATAGGI ESTREMI: PERICOLO IMMINENTE – Lunedì 5 luglio alle 21.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

– Lunedì 5 luglio alle 21.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW LEX & PRESLEY – Da lunedì 5 luglio tutti i giorni alle 19.30 in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW

– Da lunedì 5 luglio tutti i giorni alle 19.30 in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW MONSTER BEACH – Da lunedì 5 luglio ogni giorno alle ore 19.25 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

– Da lunedì 5 luglio ogni giorno alle ore 19.25 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW AVVOCATI DI FAMIGLIA – Da martedì 6 luglio alle 21.5 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW

– Da martedì 6 luglio alle 21.5 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW LIFE IN A YEAR – UN ANNO ANCORA – Martedì 6 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Martedì 6 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW OMAGGIO A ENNIO MORRICONE – Martedì 6 luglio 10 film dalle 6.10 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Martedì 6 luglio 10 film dalle 6.10 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW BUON COMPLEANNO SYLVESTER STALLONE – Martedì 6 luglio 10 film dalle 6.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW

– Martedì 6 luglio 10 film dalle 6.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW GIORNATA MONDIALE DEL BACIO – Martedì 6 luglio 8 film dalle 6.00 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW e dalle ore 9.45 in prima visione su Dea Kids

– Martedì 6 luglio 8 film dalle 6.00 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW e dalle ore 9.45 in prima visione su Dea Kids LOUIS ARMSTRONG – THE KING OF JAZZ – Martedì 6 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Martedì 6 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW THE NEST – L’INGANNO – Mercoledì 7 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Mercoledì 7 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW THE CURE: ANNIVERSARY 1978 – 2018 – LIVE IN HYDE PARK – Mercoledì 7 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Mercoledì 7 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW UN FIGLIO PERICOLOSO – Mercoledì 7 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Mercoledì 7 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW MATISSE – ALLA RICERCA DELLA LUCE – Giovedì 8 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Giovedì 8 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW EL CHAPO: IL RE DEL NARCOTRAFFICO – Giovedì 8 luglio alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

– Giovedì 8 luglio alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW IL CLUB DEI DIVORZIATI – Venerdì 9 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Venerdì 9 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW BUON COMPLEANNO TOM HANKS – Venerdì 9 luglio 9 film dalle 8.50 in prima visione Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Venerdì 9 luglio 9 film dalle 8.50 in prima visione Sky Cinema Due e in streaming su NOW PRIMO SOCCORSO – Da sabato 10 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW

– Da sabato 10 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW THE CAVE – ACQUA ALLA GOLA – Sabato 10 luglio alle 21.15 in prima visione alle Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Sabato 10 luglio alle 21.15 in prima visione alle Sky Cinema Due e in streaming su NOW CANNES MATINÉE – Da sabato 10 a sabato 17 luglio dalle 8.10 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Da sabato 10 a sabato 17 luglio dalle 8.10 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW 50. SANTARCANGELO FESTIVAL – Sabato 10 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Sabato 10 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW COMEDY CENTRAL MADE IN USA – Da sabato 10 Luglio alle ore 21.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.