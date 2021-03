Sky e NOW: le principali novità dall’11 al 17 aprile

Aprile continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dall’11 al 17 aprile 2021.

Primal

Uscita: domenica 11 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Nicolas Cage, insieme a Famke Janssen (Wolverine – L’immortale), in un film d’azione in cui si destreggia tra uno spietato killer e bestie feroci. Su una nave un cacciatore sta trasportando un carico di animali selvaggi provenienti dall’Amazzonia.

Sulla nave viaggia anche l’assassino di un politico che, dopo due giorni, riesce a scarcerarsi e a fuggire, liberando gli animali e creando una situazione pericolosissima per tutti i passeggeri.

The Nevers

Uscita: dal 12 aprile in contemporanea con USA in versione originale e in streaming su NOW (dal 19 aprile doppiata)

In contemporanea assoluta con la messa in onda americana, debutta su Sky e NOW l’atteso period drama a tema sci-fi con protagoniste un gruppo di donne di epoca vittoriana con abilità straordinarie e sovrumane, alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo.

Laura Donnelly (Outlander) guida il cast nei panni di Amalia True, l’eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana. Coprotagonista è Ann Skelly che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice.

Barry

Uscita: dal 12 aprile alle 22:15 e dal 19 aprile alle 23:15 doppio episodio in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Barry, ex marine, vive nel Midwest ed è un sicario basso costo. Solitario, depresso e insoddisfatto della sua vita, si reca con riluttanza a Los Angeles per uccidere un aspirante attore diventato amante di un mafioso.

Barry segue il suo “obiettivo” in un corso di recitazione e finisce per essere accolto nella comunità di un gruppo di entusiasti e speranzosi attori all’interno della scena teatrale di Los Angeles. In particolare, stringe amicizia con una studentessa appassionata, Sally. Barry desidera iniziare una nuova vita come attore, ma il suo passato criminale non gli permette di andarsene. Troverà un modo per tenere in equilibrio le sue due vite?

Divorzio a Las Vegas

Uscita: lunedì 12 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis e Gian Marco Tognazzi in un divertente road movie. Lorenzo ed Elena si sono conosciuti a 18 anni durante una vacanza in Nevada e hanno fatto la classica pazzia: si sono sposati a Las Vegas. Poche ore dopo ognuno andava per la sua strada, gettandosi alle spalle l’accaduto.

Vent’anni dopo Elena sta per sposare un uomo ricco e geniale, ma la sua amica Sara, avvocato, la informa che è ancora tecnicamente sposata a Lorenzo.

Honey Boy

Uscita: mercoledì 14 aprile in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il film che ha suscitato curiosità tra pubblico e critica perché ispirato alla storia dell’attore Shia LaBeouf: dal difficile rapporto con il padre, da lui interpretato, all’inizio della sua carriera. Lucas Hedges (Ben is Back) e Noah Jupe (A Quiet Place, The Undoing) interpretano il protagonista in due diverse fasi della vita.

Otis è un attore di talento che vive con la rabbia dentro. I suoi problemi derivano da una madre assente e da un padre tossico e burbero che l’ha cresciuto in un motel.

Brigitte Bardot, Eterna Ribelle

Uscita: venerdì 16 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel 1973, all’apice della sua fama, Brigitte Bardot decide di fermare la sua carriera cinematografica per dedicarsi interamente a una battaglia: la difesa e la protezione degli animali. Il film è un ritratto che rivive la sua carriera e commenta la lotta per la causa animale che ha caratterizzato la sua vita.

Per la prima volta Brigitte Bardot ripensa, attraverso immagini d’archivio, a questa appassionante epopea. Una testimonianza inedita ed esclusiva ci permette di comprendere un personaggio complesso che, dopo aver rivoluzionato l’immagine della donna, è stata pioniera di una battaglia moderna e ancora oggi attuale.

Distorted

Uscita: sabato 17 aprile alle 21.14 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Christina Ricci tra paure e bugie in un thriller con John Cusack. Una donna affetta da disturbo bipolare sta affrontando il dolore per la perdita del suo bambino.

Vittima delle sue paure, decide di trasferirsi in un palazzo hi-tech. Non sa che le cose per lei possono solo peggiorare, il proprietario infatti è un misterioso manipolatore.