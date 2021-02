Sky e Now TV: le novità dal 28 febbraio al 6 marzo

L’anno nuovo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 28 febbraio al 6 marzo 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW TV Smart Stick e NOW TV ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW TV.

Masterchef Italia – La finale

Uscita: giovedì 4 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Alla fine di un percorso pieno di sfide appassionanti e prove di grande livello, con una Masterclass agguerrita e determinata, è arrivato il momento più atteso: la proclamazione del decimo MasterChef Italiano.

Luce Social Club – Seconda Stagione

Uscita: da venerdì 5 marzo alle ore 20.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Torna Luce Social Club, il magazine che mette al centro del dibattito lo spettacolo a tutto tondo il cinema, la musica, il teatro, la letteratura, l’arte, il design e tutta la galassia articolata e affascinante di cui si compone la cultura contemporanea.

La serie prodotta dalla Erma Pictures, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e con il sostegno del MiBACT condotta in studio da Gianni Canova con la collaborazione di Martina Riva per la regia di Max De Carolis ambisce a essere quel magazine culturale che a tutt’oggi manca nella variegata offerta televisiva italiana uno spazio settimanale di 60 minuti in cui discutere, conversare, approfondire, sperimentare, sedurre.

La mia banda suona il Pop

Uscita: lunedì 1° marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Fausto Brizzi dirige Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro in una commedia ricca di risate e musica revival.

Un manager musicale deve rintracciare e riunire i componenti della band Popcorn, in auge negli anni 80, perché un ricco oligarca russo è disposto a pagare migliaia di euro per averli al suo compleanno. Inizialmente titubanti, i musicisti accettano ed elaborano anche un piano inaspettato.

Agalma

Uscita: domenica 28 febbraio alle 22.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Napoli nell’illusoria immobilità del Museo Archeologico Nazionale un vortice di attività offre nuovo respiro a statue, affreschi, mosaici e reperti di varia natura Il film osserva ciò che accade ogni giorno negli ambienti del museo, soffermandosi sulla quotidianità dei lavoratori, alle prese con interventi delicatissimi che necessitano di cura e tempo, e manutenzione costante.

Agalma coglie la bellezza del museo non solo nell’evidenza della sua incantevole esposizione dell’arte classica ma anche nelle relazioni intime che si instaurano al suo interno il rapporto segreto e sempre nuovo che nasce tra i visitatori e le meraviglie dell’antichità greco romana il respiro appassionato di chi pianifica ogni giorno la vita del museo.

Sky Cinema Collection – War

Uscita: da lunedì 1 a domenica 7 marzo Sky Cinema Collection e in streaming su NOW TV

Tra gli oltre 40 titoli in programmazione si segnalano: Midway, il film di Roland Emmerich, Fury con Brad Pitt e Shia LaBeouf, Black Hawk Down, il film bellico di Ridley Scott, Lone Survivor con Mark Wahlberg e Kilo Two Bravo.

Non mancano poi due film che ripercorrono la cattura di Osama Bin Laden e tra i grandi classici sono presenti in programmazione Quella sporca dozzina e La grande fuga.

Aspettando Masterchef – La Finale

Uscita: da lunedì 1 a mercoledì 3 marzo alle 21.00 Sky Cinema Romance e in streaming su NOW TV

In attesa del gran finale della 10edima edizione di MasterChef Italia, previsto per giovedì 4 marzo, Sky Cinema Romance propone 3 serate (ore 21.00) con altrettanti film in cui l’amore per la cucina e la passione si fondono. Lunedì 1 è previsto Il sapore del successo con Bradley Cooper che interpreta un rinomato chef che dopo un fallimento decide di aprire un ristorante a Londra.

Martedì 2 è la volta di The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo dove la compianta Brittany Murphy è una studentessa che, abbandonata dal fidanzato, cerca di superare la delusione lasciandosi affascinare dall’arte culinaria giapponese e mercoledì 3 chiude il ciclo In cucina niente regole, la commedia romantica con Claire Forlani e la partecipazione dello chef Gordon Ramsay.

The Walking Dead – Stagione 10

Uscita: da lunedì 1° marzo alle ore 21.00 in prima visione su FOX HD e in streaming su NOW TV

L’attesa è finita: torna su Fox l’attesissima decima stagione di The Walking Dead con gli ultimi sei episodi, a solo 24 ore dalla messa in onda americana.

Tutto il gruppo proverà a riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato nella vita di ciascuno e dovrà combattere contro una minaccia invisibile e sconosciuta.

Viaggio nel mercato nero: nuove rivelazioni

Uscita: lunedì 1° marzo alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW TV

Dietro le quinte con Mariana Van Zeller, fino a che rivela tutti i dettagli più granulosi del fare la reporter sull’oltremondo criminale.

Un lavoro pericoloso che richiede coraggio, determinazione e cuore.

Strani ma belli

Uscita: lunedì 1° marzo alle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild e in streaming su NOW TV

Anche all’interno del regno animale si trovano esseri diversi dagli altri, come ad esempio dei rettili che possono “volare”, o delle piante carnivore. Dall’Asia, al Sud America, il mondo è pieno di queste creature, che seppur diverse o bizzarre, hanno saputo adattarsi ed evolversi, riuscendo così a sopravvivere.

School or Roars – La scuola dei piccoli mostri – Stagione 2

Uscita: dal 1° marzo alle 16.50 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW TV

School of roars è un’animation comedy piena di risate che aiuta i bambini a prepararsi per affrontare la scuola con amichevoli eroi mostruosi e insegnando loro i valori fondamentali della vita: amicizia, condivisione, cura, lavoro di squadra, gentilezza, perché la scuola può essere divertente e per nulla spaventosa.

Andare a scuola per la prima volta è una delle cose più grandi che un bambino fa nella sua vita. Esce di casa, si adatta alla routine e impara tante cose in una con una classe piena di nuovi amici. È eccitante, ma un cambiamento enorme!

Deer Squad

Uscita: dal 1° marzo alle 16.30 in prima visione su NickJr e in streaming su NOW TV

Arriva la primavera e non potevano mancare i nuovi episodi di “Deer Squad” la serie prescolare che ha come protagonisti Kay, Rammy, Lola e Bobbi, quattro “cerbiatti in azione” che con i loro mitici poteri (acqua, sole, terra, piante) e i loro veicoli supertecnologici proteggeranno la città e la foresta che la circonda.

Una serie ecologista che combina avventura, educazione civica e humour insieme a grandi sentimenti come amicizia, coraggio e responsabilità.

I Fungies

Uscita: dal 1° marzo alle 19.15 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW TV

La seconda batch di I Fungies ci porta ad esplorare ancora meglio la comunità dove vivono e sono inseriti questi strani protagonisti, al di là delle loro relazioni. Attraverso le scoperte quotidiane, i protagonisti riescono a vivere memorabili avventure, piene di fascino e suspense, perfette per essere raccontate e tramandate agli altri avventori della comunità.

Ne viene fuori che il senso del gruppo ha la meglio su tutti gli altri valori dello show e gli permette di distinguersi, facendo del contenuto uno show di indubbio appeal!

Buon compleanno Stefano Accorsi

Uscita: martedì 2 marzo dalle 12.50 Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

In occasione dei 50 anni del pluripremiato attore bolognese Stefano Accorsi, Sky Cinema Uno propone una maratona composta da 6 film che lo vedono protagonista. Questi sono i titoli in programmazione dalle 12.50: l’affresco generazionale che segna l’esordio alla regia di Luciano Ligabue Radiofreccia, che ha fatto ottenere ad Accorsi il David di Donatello; il grande successo di Gabriele Muccino L’ultimo bacio che nel cast vede anche Martina Stella e Giovanna Mezzogiorno.

Il sequel de L’ultimo bacio firmato ancora una volta da Muccino, Baciami ancora con Vittoria Puccini; il film di Ligabue ispirato all’omonimo album Made in Italy con Kasia Smutniak; il film sentimentale ambientato in Kenya La vita facile con Pierfrancesco Favino e Vittoria Puccini e l’ascesa e la caduta della Banda della Magliana diretta da Michele Placido Romanzo Criminale con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Riccardo Scamarcio.

La rosa velenosa

Uscita: mercoledì 3 marzo alle 21.15 Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Morgan Freeman ,John Travolta e Brendan Fraser in un thriller ambientato negli anni 70. Finito nei guai a Los Angeles per aver salvato la figlia di un mafioso locale, l’investigatore privato Carson Philips lascia per un po’ la città e torna suo malgrado nella cittadina natale Galveston.

Qui lo attende una nuova sfida: scopre infatti di un losco giro di scommesse clandestine che ruotano attorno al mondo del football e a due uomini che sembrano tirarne le fila.

Duran Duran – There’s Something You Should Know

Uscita: mercoledì 3 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

L’epopea dei Duran Duran protagonisti della scena new romantic inglese anni 80 è al centro del documentario.

Sette album per tracciare il loro impatto sulla musica, sulla moda e sui costumi, dall’esordio del 1981 alla reunion passando per il successo planetario di Wild Boys, la crisi e le incomprensioni, lo scioglimento e i riavvicinamenti.

Alaska: i nuovi pionieri

Uscita: da mercoledì 3 marzo alle 22.55 su National Geographic e in streaming su NOW TV

Un viaggio alla scoperta della nuova generazione degli abitanti dell’Alaska, giovani che hanno deciso di lasciare alle spalle le città e la tecnologia per abbracciare una vita fuori dagli schemi. Una vita a stretto contatto con la natura, dove è fondamentale apprendere tutte le tecniche ed abilità di sopravvivenza.

Seguiremo la vita nomade di alcuni giovani, alcuni si abbandoneranno alla vita nomade per gustare la natura giorno per giorno, da Alex Javor che lascia alle spalle una classica vita in Virginia per costruire la casa dei suoi sogni immersa nella natura, alla famiglia Rowland che insegne tecniche di sopravvivenza ai figli. Sarà un viaggio verso una nuova vita.

Waves – Le onde della vita

Uscita: giovedì 4 marzo alle ore 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il terzo film del giovane regista Trey Edward Shults che per anni ha collaborato con Terrence Malick, è un intenso dramma con Kelvin Harrison Jr. e Lucas Hedges. Tyler Williams è un popolare atleta della squadra di lotta del liceo, è fidanzato con Alexis ed è ben supportato dalla famiglia.

Presto però si iniziano a vedere le crepe di una vita in apparenza perfetta.

Riverdale – Stagione 5

Uscita: da giovedì 4 marzo alle 21.15 in prima visione su Premium Stories e in streaming su NOW TV

Torna la tanto attesa quinta stagione di Riverdale, con 22 episodi inediti.

La quarta stagione si era conclusa, a causa della pandemia, a 19 episodi invece degli attesi 22: l’esordio della quinta scioglierà quanto rimasto in sospeso, ovvero il ballo di fine anno e il diploma, prima di inaugurare nuovi misteri.

Seized – Sotto ricatto

Uscita: venerdì 5 marzo alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Scott Adkins è in cerca di giustizia in un action con Mario Van Peebles. Il figlio di Nero, un ex agente delle forze speciali, viene rapito.

Se vuole rivedere suo figlio vivo, Nero deve spazzare via tre pericolosi sindacati criminali.

Vicky il vichingo – La spada magica

Uscita: Sabato 6 marzo alle ore 19.45 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Avventurosa animazione ispirata ai racconti di Runer Jonsson. Vicky è un giovane vichingo diverso dagli altri: non è molto forte, ma è molto intelligente. Quando il padre Halvar ruba a un suo nemico giurato una spada magica che trasforma tutto in oro, tra i Vichinghi scoppia il caos.

Sarà così che Vic intraprenderà un pericoloso viaggio verso un’isola mitica nell’estremo Nord, per spezzare l’incantesimo della spada.

Leonardo Da Vinci – L’uomo universale

Uscita: giovedì 4 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Com’è possibile che Leonardo Da Vinci sia stato lo stesso uomo in grado di dipingere la Gioconda, inventare il cuscinetto a sfere ed essere il primo a effettuare una descrizione clinica accurata dell’arteriosclerosi?

Nel documentario, lo scrittore e saggista Serge Bramly cerca una risposta a queste e molte altre domande, indagando e raccogliendo informazioni, parlando con esperti del settore e persino viaggiando indietro nel tempo fino al Rinascimento, per studiare più da vicino la vita di questo uomo dall’immenso talento.