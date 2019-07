Snoopy in Space: teaser trailer per la serie animata dei Peanuts in arrivo su Apple TV+

Apple+ presenta il teaser trailer della nuova serie animata dei Peanuts in arrivo sulla piattaforma streaming, Snoopy in Space.

Per festeggiare i cinquant’anni dall’allunaggio, Apple TV+ porta Snoopy nello spazio con una nuova serie animata originale in esclusiva sul nuovo servizio streaming della casa di Cupertino.

Sono trascorsi cinquant’anni da quando l’uomo mise piede sulla Luna per la prima volta, adesso è il momento per un cane in particolare di replicare le eroica gesta con le proprie zampe. È questa la premessa alla base di Snoopy in Space, la nuova serie animata che farà ricorso alle più moderne tecniche d’animazione per impreziosire il tradizionale stile 2D con cui i personaggi creati nelle strisce a fumetti degli anni “50 da Charles M. Schultz sono tanto conosciuti ed amati. Sono finiti i tempi in cui Snoopy indossava il suo elemetto e la sciarpa da pilota e a bordo della sua cuccia andava a combattere il Barone Rosso, ora il brachetto mira alla luna, le stelle e lo spazio cosmico. Mentre lui ed il canarino Woodstock partono alla volta della NASA per cominciare l’addestramento che li manderà nello spazio, Charlie Brown e i suoi amici assistono dalla Terra alla missione, quando l’unica cosa che lo sfortunato bimbo vorrebbe sarebbe soltanto avere un cane normale.

Snoopy in Space è prodotta da DHX Media e Peanuts Worldwide in collaborazione con la NASA proprio per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna tenutosi il 20 luglio 1969, ed è l’ultimo di una serie di progetti in cui il brachetto ha fatto da mascotte a cortometraggi ed eventi sclastici volti ad avvicinare i giovani alla scienza. La serie nasce infatti come naturale evoluzione del cortometraggio Peanuts in Space, parodia della Misione Apollo 10, diretto da Ron Howard e narrato da Jeff Goldblum.

Snoopy in Space sarà disponibile in esclusiva su Apple TV+ dal prossimo autunno.