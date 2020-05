Soldier: 76 (Overwatch) Figma prodotto da Max Factory

Soldier: 76 in queste ore si unisce alla lista di prodotti della linea Figma dell’azienda Max Factory tratto del videogame Bestseller Overwatch. Questa bellissima action figure è identificata con il numero 475 , sarà in scala 1/12 ed è l’ultimo degli annunci fatti alla line up dedicata al videogioco che vede tra le altre vecchie uscite personaggi come D.va, McCree, Genji, Reaper e tanti altri.

L’action figure di Max Factory sarà ovviamente in tutto e per tutto una fedele riproduzione del personaggio, sarà perfettamente articolato grazie ai numerosissimi snodi che ci permetteranno di posizionarlo grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Figma). All’interno della confezione non mancheranno parti intercambiabili tra cui: un fucile ad impulsi pesante, una parte di effetto con i missili, una seconda parte di effetto mentre spara e una visiera tattica che può essere attaccata alla testa che richiama la sua abilità suprema.

Soldier 76 è un vigilante che ha intrapreso una guerra personale per svelare la verità dietro il crollo di Overwatch. La maschera che indossa è programmata per distorcere la sua vera voce, è stato migliorato geneticamente per curarsi le ferite e acclimatarsi molto più velocemente di un normale essere umano. tra i suoi hobby è sempre stato un fan accanito del Basket e del western, fino al momento che ha conosciuto Jesse McCree. E’ una persona molto taciturna, ma usa molto spesso il suo sorriso per uscire dai guai.

La figure di Soldier: 76 sarà realizzata completamente in plastica o PVC, raggiungendo un’ altezza di 15,5 cm circa, uscirà per il mercato Giapponese a febbraio 2021 al prezzo di 11,000 Yen e sarà distribuita da Good Smile Company